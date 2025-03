Divulgação/Corpo de Bombeiros Márcio Antônio foi encontrado pelas equipes de busca





Na última sexta-feira (21), um jovem de 27 anos, surdo e com quadro depressivo, desapareceu na zona rural de Radiolândia, Município de Pirenópolis, em Goiás. Nesta terça-feira (25), os bombeiros entraram no quinto dia de buscas, com ajuda de cães farejadores.

Por volta das 10h da manhã desta terça, a corporação informou que ele foi encontrado com vida e recebeu atendimento pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Segundo o relato do pai do jovem, Márcio Antônio tinha sido visto pela última vez por volta das 17h, quando saiu rapidamente para tomar banho. Ao retornar, o pai percebeu que o filho não estava mais em casa.

Familiares iniciaram as buscas imediatamente nos arredores da residência e, por volta das 21h50, acionaram o Corpo de Bombeiros. A primeira equipe de resgate realizou buscas até as 2h da manhã seguinte.

Operação de busca

Divulgação/Bombeiros Bombeiros intensificaram as buscas





No sábado (22), uma operação mais ampla para procurar Márcio Antônio foi iniciada, mobilizando equipes especializadas em salvamento, que contaram com o apoio de cães farejadores e drones. As buscas foram organizadas em quadrantes, partindo da residência e cobrindo todas as áreas próximas.

O capitão Lucas Maciel dos Reis Silva, que coordena nas buscas, já havia afirmado que as buscas seriam mantidas até a localização de Márcio, e pediu para quem tiver alguma informação entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193. As informações de como ele foi encontrado não foram divulgadas.

"Nós estamos trabalhando com dois binômios ativos [duplas formadas por bombeiro militar e cão de busca] e cinco pessoas todos os dias, ampliando a área de busca desde o local do seu desaparecimento até onde a gente consegue fazer atuação, tanto em áreas abertas como áreas fechadas, áreas alagadas na região", disse.





As buscas se estenderam até a manhã desta terça (25), quando as equipes continuavam o trabalho, ampliando as áreas investigadas com base em novas informações fornecidas por moradores locais.