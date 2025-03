Divulgação/Corpo de Bombeiros Menino de 4 anos estava perdido em plantação de milho





O Corpo de Bombeiros Militar de Jataí ( Goiás) se mobilizou nas buscas por Miguel Rodrigues de Araújo, de quatro anos, criança com autismo grau 2, que havia desaparecido por volta das 18h deste domingo (23). A chuva atrapalhou a procura pelo menino que, ao todo, ficou mais de oito horas sem ser localizado.

O desaparecimento ocorreu em uma área de plantação de milho, entre o Setor Cidade Jardim II e a Granja Jataí, próximo à empresa Terram Soluções Agrícolas, a cerca de 4 km do Setor Cidade Jardim II, no sudoeste do território goiano.

Após uma operação coletiva com Polícia Militar, voluntários, amigos e familiares, além de fazendeiros e caçadores da região, o menino foi encontrado com vida por volta das 2h30 da madrugada. Ele passou cerca de 8h30 perdido.

Chuvas atrapalharam

Chovia forte enquanto as equipes realizavam as buscas, o que dificultou o processo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Miguel tem dificuldades de comunicação e por isso poderia não responder prontamente ao ser chamado. Após ser encontrada, a criança foi levada pela corporação ao Hospital Estadual de Jataí, para avaliação médica.





O desaparecimento causou grande comoção na comunidade, que rapidamente se mobilizou para ajudar nas buscas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do menino.