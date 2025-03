Reprodução Homem é colocado dentro de porta-malas e espancado até a morte em MG

Sebastião Felipe Ladeira, de 37 anos, foi colocado no porta-malas de um carro, espancado e morto após uma briga em uma boate em Juiz de Fora (MG), na madrugada deste domingo (23).

Ao Portal iG, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a identidade da vítima e informou que cinco homens foram presos em flagrante. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Homicídios, onde segue em apuração.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também deu detalhes do crime ao iG. Segundo a corporação, os agentes foram acionados à 0h44 para atender à ocorrência. Quando chegaram no local, Sebastião já não apresentava sinais vitais.

Durante as diligências, os PMs descobriram que ele havia sido retirado à força da casa de eventos Madeira’s Lounge. Sebastião foi colocado no porta-malas de um carro e levado até uma rua próxima ao Estádio Municipal, onde foi espancado por um grupo de pessoas. Testemunhas relataram que, mesmo já desacordado, ele ainda foi atropelado por uma caminhonete branca.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima.

Funcionários da boate são apontados como coautores

Ao longo das investigações, os militares entraram em contato com um amigo de Sebastião, que informou que ele foi acompanhado por seguranças da boate até o local onde foi morto.

A testemunha indicou um dos funcionários do estabelecimento, que confirmou a presença dele e de outros dois seguranças na cena do crime. Os três relataram que viram a vítima ser espancada, mas que não participaram das agressões.

Como presenciaram o homicídio e não tomaram nenhuma atitude para impedir o crime, os seguranças foram presos como coautores de homicídio por omissão.

Na sequência, os policiais fizeram contato com a mãe de um dos sócios do Madeira’s Lounge, que informou que ele estava em casa. O empresário foi localizado e admitiu que também foi até o local da agressão para acompanhar o que acontecia. Ele acabou preso pelo mesmo motivo dos seguranças.

O sócio da boate revelou que os agressores eram frequentadores antigos do estabelecimento e forneceu os nomes deles à polícia. Quatro suspeitos, com idades entre 26 e 31 anos, já foram identificados, mas até o momento não foram encontrados.

Cenas fortes: o vídeo da agressão





O que diz o estabelecimento

O estabelecimento onde os envolvidos estavam antes do crime se manifestou publicamente sobre o ocorrido e disse que colabora com as investigações. "Prezamos pela segurança e pelo bem-estar de nossos clientes e colaboradores, e temos protocolos rigorosos para evitar qualquer tipo de conflito dentro de nossas dependências", diz o informe. Leia a nota completa:

"O Madeira’s Lounge vem a público manifestar seu mais profundo pesar e indignação pelos atos de violência ocorridos na madrugada de ontem (22/03/2025).

Prezamos pela segurança e pelo bem-estar de nossos clientes e colaboradores, e temos protocolos rigorosos para evitar qualquer tipo de conflito dentro de nossas dependências.

Diante de uma briga iniciada no interior da casa, nossa equipe de segurança agiu prontamente para conter a situação e retirar os envolvidos, seguindo todos os procedimentos adequados. Infelizmente, após a saída do estabelecimento, um episódio de violência ocorreu na via pública, resultando em uma tragédia que nos choca e entristece profundamente.

Reforçamos que não compactuamos com qualquer ato de violência e que estamos colaborando com as autoridades para a elucidação dos fatos. A segurança e integridade de todos sempre foram e continuarão sendo nossas prioridades.

Nos solidarizamos com a família e amigos da vítima neste momento difícil.

A casa não irá funcionar no dia de hoje (23/03)."