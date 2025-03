Reprodução/Polícia Civil/TV Tribuna Drogas foram encontradas dentro de carrinho de picolés

Investigadores disfarçados de turistas prenderam em flagrante um homem de 44 anos que vendia drogas em um carrinho de sorvete na praia de Itanhaém, no litoral paulista , neste sábado (22).

O Portal iG confirmou a prisão com a Secretaria de Segurança Pública, mas as especificidades do caso foram divulgadas pela TV Tribuna, afiliada da Rede Globo.

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) diz que os policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na praia do bairro Tupy.

Após as investigações, os agentes localizaram o homem, que aparentava vender picolés e batidas. No entanto, durante a abordagem, encontraram porções de cocaína, maconha e R$ 176,50.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.



Nota da SSP

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante na tarde deste sábado (22), na Avenida Governador Mario Covas Junior, no bairro Tupy, em Itanhaém. Policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na praia. Após diligências, localizaram o homem vendendo os entorpecentes e realizaram a abordagem. Com ele foram localizados uma quantia de R$ 176,50, porções de cocaína e de maconha. O autor foi encaminhado à unidade policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém.