Reprodução RealTime 74% dos brasileiros concordam com isenção de IR para renda até R$ 5 mil mensais

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Realtime Big Data, encomendada pela Record TV e divulgada nesta quarta-feira (19), aponta que 74% dos brasileiros é favorável ao projeto de lei que prevê isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para os cidadãos que ganham até R$ 5 mil mensais, além de desconto parcial para quem ganha até R$ 7 mil mensais. A proposta, de autoria do presidente Lula, foi encaminhada ao Senado e, se transformada em lei, valerá a partir de 2026.

“Ao conceder isenção de Imposto de Renda para pessoas com ganhos de até R$ 5 mil, o Governo Lula dialoga com as classes mais baixas da população, já em um gesto para 2026. Também fez parte dessa estratégia a liberação para o saque do FGT, anunciada recentemente. Na prática, o presidente Lula já prepara o terreno para as próximas eleições”, analisa o sócio estrategista do Realtime Big Data, Wilson Pedroso.

O Realtime Big Data ouviu 1.200 pessoas entre os dias 17 e 18 de março, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. A pesquisa questionou se os entrevistados ficaram sabendo que o Governo Federal quer isentar as pessoas que recebem até 5 mil reais mensais de pagar imposto de renda. No total, 63% disseram que sim e 37% responderam que não.

Em seguida, os participantes foram perguntados se concordam com a proposta, ao que 74% responderam sim, 21 disseram não e 5% declararam não saber. Além disso, 49% consideraram que a pesquisa ajudará a economia do país, enquanto 39% discordam dessa afirmação e 12% não souberam responder.

“Apesar da grande aceitação para a isenção do Imposto de Renda, menos da metade dos brasileiros acredita que a medida será benéfica para a economia do país. Essa é uma mensagem que ainda precisa ser melhor construída pelo Governo”, aponta Bruno Soller, cientista político do Realtime Big Data

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG