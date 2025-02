Reprodução/ A Flipar Alerta de calor recua no Rio Grande do Sul





A quarta-feira (12) começa com tempo instável em diversas regiões do país, com alerta de chuvas intensas em grande parte do Norte e Centro-Oeste. O alerta de calor intenso no Rio Grande do Sul dá primeiros sinais de recuo.



O país segue com probabilidade de chuva isolada em Aracaju (SE), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).



Pancadas de chuva e trovoadas atingem todo o Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Teresina (PI).



Em Belo Horizonte (MG) e Boa Vista (RR) não chove, mas há possibilidade de céu nublado.







O Inmet registra 7 alertas de chuvas intensas em todo o país: três de nível amarelo (perigo potencial), que afetam áreas de todas as regiões; três alertas laranja (perigo), em parte do Norte e de Santa Catarina; e um alerta vermelho (grande perigo), em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.



Loteria



Nesta terça-feira (11), o prêmio do concurso 2827 da Mega-Sena não teve vencedores e acumulou, chegando a R$ 53 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01-11-13-27-45-59.



A Lotofácil teve 1 vencedor que faturou o total de R$ 5 milhões. As dezenas sorteadas pelo concurso 3317 foram: 01-02-03-04-05-06-11-12-13-14-18-20-21-22-25.



A Quina também não teve vencedores e acumulou um total de R$ 17,5 milhões. As dezenas sorteadas pelo concurso 6655 foram: 10-34-41-44-69.



O concurso 2205 da Timemania acumulou o total de R$ 2,9 milhões. Os números sorteados foram: 10-16-19-32-54-66-74. O time do coração sorteado foi: AMERICA /RN.



A Dia da Sorte acumulou um total de R$ 400 mil em seu concurso 1026. Os números sorteados foram: 07-08-16-24-28-30-31. O mês sorteado foi Outubro.



Metrô

De acordo com a atualização das 5h09 desta quarta-feira (12), todas as linhas do metrô operam normalmente. Confira:

Metrô SP Linha do metrô/SP (12.02.2025)