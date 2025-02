Redes sociais Carro derruba muro do Hospital Mário Cunha, em Ipatinga





Um idoso de 66 anos foi atingido por um carro enquanto fazia sessão de hemodiálise no Hospital Márcio Cunha , em Ipatinga , Minas Gerais , nesta terça-feira (11). O veículo invadiu a unidade de saúde após o motorista perder o controle e derrubar parte do muro.

A vítima ficou presa sob o automóvel, que teve o peso parcialmente sustentado pelos escombros da parede. Ele foi resgatado, medicado e passa bem. O motorista e os dois passageiros que estavam no carro sofreram apenas ferimentos leves.

De acordo com a polícia, o acidente foi causado por um motorista de aplicativo que transportava dois passageiros para o hospital em um Chevrolet Tracker prata. Ao entrar no estacionamento e tentar estacionar, o acelerador do carro teria travado, fazendo com que o veículo avançasse sem controle contra a parede da sala de hemodiálise.

No momento do impacto, cerca de 80 pacientes realizavam o procedimento. Apenas um, que estava de costas para a parede derrubada, foi atingido. O hospital informou que prestou atendimento imediato à vítima e aos demais pacientes.





Cinco pessoas que acompanhavam pacientes passaram mal devido ao susto e precisaram de atendimento médico. Como medida de segurança, a sala foi evacuada e a sessão seguinte de hemodiálise, prevista para as 13h, foi adiada para as 18h.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A documentação do veículo estava regular.