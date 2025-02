FreePik Onda de calor pode ser sentida de forma diferente dependendo da região

A tarde desta terça-feira, 11 de fevereiro, registrou as temperaturas mais altas do ano até o momento nas capitais Curitiba e Porto Alegre.



Em Curitiba, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou a temperatura máxima de 32,0°C, estabelecendo o novo recorde de calor para 2025. O recorde anterior havia sido de 31,5°C em 23 de janeiro.



Segundo o site ClimaTempo, para esta quarta-feira, há possibilidade de um novo recorde de calor na capital paranaense, que poderá também enfrentar fortes pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista pela ClimaTempo é de 32°C.

Em Porto Alegre, a temperatura máxima nesta terça-feira, 11 de fevereiro, foi de 39,5°C, segundo medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse é o novo recorde de temperatura para 2025 na cidade, que vem enfrentando uma intensa onda de calor nos últimos dias.

Rio Grande do Sul: calor ultrapassa os 41°C e bate recorde



De acordo com dados do site ClimaTempo, nesta terça-feira, até às 17h, as maiores temperaturas registradas no Rio Grande do Sul e no Brasil foram:

43,0°C - Quaraí

41,3°C - Uruguaiana (recorde para 2025)

41,3°C - Campo Bom (provável recorde para 2025)

40,6°C - São Gabriel (provável recorde para 2025)

40,4°C - São Vicente do Sul (provável recorde para 2025)

40,2°C - Camaquã (provável recorde para 2025)

40,0°C - Santa Maria (provável recorde para 2025)

39,8°C - Alegrete

39,8°C - São Borja



A onda de calor continua impactando o estado, elevando as temperaturas a níveis recordes e reforçando a necessidade de cuidados com a hidratação e exposição ao sol.