O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que as regiões Sudeste e Norte enfrentam os maiores riscos de chuva nesta segunda-feira (27). Confira como ficará o tempo em diferentes regiões do Brasil.

Sul do Brasil

No Sul, as chuvas devem diminuir no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul terá um dia ensolarado.

Curitiba (PR): mínima de 18°C, máxima de 25°C.

Florianópolis (SC): mínima de 24°C, máxima de 29°C.

Porto Alegre (RS): mínima de 23°C, máxima de 27°C.

Norte do Brasil

No Norte, o calor e a alta umidade continuam provocando pancadas de chuva em vários estados.

Boa Vista (RR): maior temperatura da região, com máxima de 34°C.

Manaus (AM): mínima de 24°C, máxima de 32°C.

Palmas (TO): mínima de 23°C, máxima de 31°C.

Porto Velho (RO): mínima de 23°C, máxima de 30°C.

Sudeste do Brasil

A segunda-feira será ensolarada no Espírito Santo e no centro-norte de Minas Gerais, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas terão pancadas de chuva.

Rio de Janeiro (RJ): mínima de 22°C, máxima de 36°C.

São Paulo (SP): mínima de 21°C, máxima de 28°C.

Belo Horizonte (MG): mínima de 20°C, máxima de 32°C.

Vitória (ES): mínima de 22°C, máxima de 35°C.

Previsão para dez capitais (fonte: Inmet):

Belém: Nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas (24°C – 32°C).

Belo Horizonte: Muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada (20°C – 32°C).

Brasília: Muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada (19°C – 30°C).

Curitiba: Muitas nuvens, chuva isolada (18°C – 25°C).

Fortaleza: Muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada (25°C – 30°C).

Manaus: Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas (24°C – 32°C).

Porto Alegre: Muitas nuvens (23°C – 27°C).

Rio de Janeiro: Nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas (22°C – 36°C).

Salvador: Muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada (23°C – 33°C).

São Paulo: Nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas (21°C – 28°C).