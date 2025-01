Futura Press Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 42ºC

O Rio Grande do Sul teve a tarde mais escaldante do país neste ano. Em Quaraí, na Fronteira Oeste, os termômetros marcaram impressionantes 42,4°C, de acordo com dados da Climatempo Meteorologia. Alguns termômetros de rua chegaram a registrar até 48°C, conforme moradores locais relataram.

O recorde anterior era de 42,1°C, registrado em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, na sexta-feira passada (17). Entre as dez temperaturas mais altas registradas nesta tarde, nove ocorreram em solo gaúcho. Confira a lista abaixo:

42,4°C – Quaraí (RS)

39,3°C – Santiago (RS), Uruguaiana (RS)

39,0°C – São Borja (RS)

38,9°C – Alegrete (RS)

38,8°C – Baixo Iguaçu (PR), São Vicente do Sul (RS)

38,4°C – Teutônia (RS)

37,5°C – Campo Bom (RS)

37,3°C – Foz do Iguaçu (PR), Porto Murtinho (MS)

37,2°C – Santa Rosa (RS), Dom Pedrito (RS)

37,0°C – Rio Pardo (RS)

Porto Alegre também sofre com o calor

Na capital gaúcha, a máxima chegou a 34,7°C, mas o registro ficou abaixo da marca da sexta-feira anterior (18), quando a cidade atingiu 35,7°C.

Alerta para temporais e granizo

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor extremo combinado com a alta umidade no ar aumenta o risco de temporais. Há possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de raios e queda de granizo em várias partes da região Sul.

Meteorologistas também alertam para rajadas de vento de até 80 km/h. A previsão é de que novas áreas de instabilidade avancem pelo estado na sexta-feira (24), trazendo pancadas de chuva com alto potencial para temporais.