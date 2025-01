Marcello Casal/Agência Brasil Alunos que fizeram Enem 2024 ou 2023 poderão se inscrever para concorrer a bolsas de estudo pelo Prouni





As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) de 2025 começaram nesta sexta-feira (24), e vão até a terça (28). O Governo Federal ofertará 334 mil bolsas de estudo para faculdade no primeiro semestre de 2025.

O resultado da primeira chamada será divulgado pelo site do programa no dia 4 de fevereiro (terça-feira), e a segunda lista de chamada sai dia 28 de fevereiro (sexta-feira). Veja abaixo quem pode participar do Prouni, como se inscrever, e mais. LINK.



Quem pode se inscrever no Prouni?

Para fazer a inscrição no Prouni, exigem algumas exigências do govern: ensino médio completo, participação no Enem em 2024 e/ou de 2023 com, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame, além de não ter zerado a prova da redação.

Além disso, é necessário ter pelo menos uma das citadas: ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação;

ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.

Como concorrer a bolsas no Prouni?

Para concorrer às bolsas do Prouni, o candidato precisa ter renda mensal bruta por pessoa não superior a 1,5 salário mínimo (bolsa integral) ou 3 salários mínimos (bolsa parcial).

Professores de escolas públicas que concorrem a licenciatura ou pedagogia não precisam obedecer ao critério.

Como é a classificação do Prouni?

A classificação depende da modalidade escolhida, assim como curso, turno, oferna e instituição. Mas a modalidade obedece ordem descrente de notas e prioriza, em ordem:

professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;

estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.





Como entro na lista de espera do Prouni?

Para entrar na lista de espera, o candidato deve manifestar interesse, entre 26 e 27 de março, pelo Portal Único de Acesso. A lista de aprovados sai no dia 1 de abril. LINK: https://acessounico.mec.gov.br/prouni