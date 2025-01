Divulgação BH Airport

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, receberá nesta sexta-feira (24) o primeiro voo fretado com deportados dos Estados Unidos desde a posse do presidente republicano Donald Trump, a informação foi dada pelo portal "g1" e confirmada pelo iG. O voo, que deve pousar por volta das 20h, traz 158 deportados.

Este é o segundo voo de deportados ao Brasil em 2025. O primeiro ocorreu nod ia 10 de janeiro, ainda sob o governo de Joe Biden, com 100 pessoas a bordo.

Operação de deportação em massa

Entre a noite de quinta-feira (23) e a manhã desta sexta (24), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, divulgou nas redes sociais que 538 imigrantes ilegais de diferentes origens já foram detidos desde a posse de Trump, na última segunda-feira (20). Entre os presos, estão:

Um suspeito de terrorismo

Quatro integrantes da gangue Tren de Aragua

Diversos condenados por crimes sexuais contra menores

Leavitt também afirmou que "centenas de imigrantes ilegais já foram deportados em aeronaves militares", destacando que essa é a "maior operação de deportação em massa da história". Embora ela tenha publicado fotos de deportados embarcando em aviões militares, não há confirmação de que se tratam de passageiros do voo com destino ao aeroporto de Confins.

Alguns dos deportados que chegarão ao Brasil podem ter sido detidos ainda durante a gestão de Joe Biden, mas o voo marca o primeiro envio oficial sob as políticas de imigração de Trump.

Novas políticas de imigração de Donald Trump

No primeiro dia de seu mandato, Trump assinou decretos que endurecem ainda mais as regras de imigração nos Estados Unidos. As novas medidas incluem:

Restabelecimento da política "Permaneça no México"

Retomada da construção do muro na fronteira EUA-México

Punição com pena de morte para imigrantes ilegais que assassinarem americanos

Fim do asilo para quem cruzar a fronteira ilegalmente

Envio de Forças Armadas e Guarda Nacional à fronteira

Classificação de cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras

Além disso, Trump declarou "emergência" na fronteira EUA-México, autorizando ações militares, e revogou cerca de 80 decretos de Joe Biden relacionados à imigração. Entre os revogados, estão:

O decreto que permitia a reunificação de famílias de imigrantes separadas na fronteira

O direito automático à cidadania para nascidos em território norte-americano

A concessão de refúgio, que foi suspensa por ao menos quatro meses, com revisão do sistema para análise dos pedidos

A gestão de Trump reforça uma abordagem dura contra imigração, priorizando políticas de segurança e controle fronteiriço.