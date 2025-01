Reprodução/Globoplay Bicheiro Piruinha morre aos 95 anos

Personagem histórico da zona norte do Rio de Janeiro e antigo controlador do jogo do bicho, José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha, morreu nesta quarta-feira (22).

O bicheiro já foi líder da cúpula da contravenção carioca e teve 27 filhos.

Seu neto, Junior Escafura, e a escola de samba Portela comprovaram a informação de seu falecimento nas redes sociais. Ainda não há a confirmação da causa da morte, mas o bicheiro estava há pouco tempo internado em um hospital na região da Barra da Tijuca por pneumonia.

Ligação com o samba





A Portela, que já teve na presidência um de seus filhos, Luís Carlos Escafura, postou nas redes sociais que "lamenta profundamente o falecimento de Piruinha".

Além do jogo do bicho, Piruinha também gostava de samba e era dono de uma casa de shows na Abolição, o Sambola.

Jogo do bicho





Antes de ingresssar na contravenção na década de 50, Piruinha foi motorista de lotação. Depois, começou a gerenciar bancas de jogo do bicho na região da Abolição, Piedade e Inhaúma.

Na década de 1970 já era considerado o maior bicheiro da cidade, dominando também os jogos em outros bairro da zona norte como Madureira, Cascadura e Maria da Graça.

Prisão





Quando foi preso com outros 14 contraventores em 1993, o caso teve grande repercussão. Todos foram condenados por formação de quadrilha por 6 anos, mas nenhum cumpriu a pena integralmente.

Peruinha foi presso novamente em 2022, acusado de mandar matar um comerciante de carros por conta de uma dívida. O bicheiro foi a júri popular e acabou absolvido.

Um de seus filhos, Haylton Carlos Gomes Escafura, foi morto em 2017 dentro de um hotel na Barra da Tijuca. O crime teria acontecido por uma disputa de pontos de máquinas caça-níqueis.

Saúde frágil

Peruinha estava cumprindo uma prisão domiciliar e com a saúde bastante debilitada. O bicheiro passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e ganhou uma ponte de safena, mas agora morreu.