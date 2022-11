Reprodução Dinheiro apreendido pela Polícia em Operação do Jogo do Bicho no Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Fim da Linha contra a máfia do jogo do bicho . O principal objetivo da ação era prender Bernardo Bello , apontado como um dos chefes da contravenção.

Até o momento, Bello não foi encontrado. Outras 10 pessoas já foram presas pelo Gaeco , o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do Gaeco de Santa Catarina.

A ação tem como objetivo cumprir 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas que praticam crimes de corrupção e lavagem de dinheiro obtido com a exploração de jogos de azar . Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

