Reprodução Redes Sociais Ônibus incendiados em Rondônia

A onda de violência em Rondônia se intensificou na madrugada de quarta-feira (15), quando mais de 18 veículos foram incendiados, mesmo após o envio de apoio da Força Nacional, solicitado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ao todo, foram dois veículos no interior do estado, cinco em Jaci- Paraná e o restante na capital, conforme informado pela Polícia Militar (PM) de Rondônia. Os ataques ocorreram durante a madrugada, após uma série de outros incidentes, como a queima de um carro de um morador e uma tentativa de incêndio em uma viatura da PM na noite de terça-feira (14).

Motivação

Segundo a PM, os ataques seriam uma retaliação a operações de combate ao crime realizadas no dia 13 de janeiro no residencial Orgulho do Madeira, e no condomínio Mora Melhor, ambos em Porto Velho, área dominada por facções criminosas. Esse local abriga cerca de 15 mil pessoas e tem sido foco de várias operações da polícia nos últimos meses. Durante uma dessas ações, um dos líderes do Comando Vermelho foi morto.

A operação foi batizada de "Aliança pela vida, moradia segura".

No domingo (12), o cabo da Polícia Militar, Fábio Martins, foi assassinado com seis tiros na cabeça dentro do residencial, o que, segundo a polícia, seria uma retaliação às ações das forças de segurança. O assassinato do policial gerou uma nova operação em larga escala no local, iniciada na segunda-feira (13), que resultou em prisões e em uma pessoa morta durante confronto. A identidade do falecido não foi revelada pela polícia.

Transporte Público

Em consequência dos ataques, as linhas de transporte público em Porto Velho foram suspensas desde segunda-feira (13). Suspeitos incendiaram diversos ônibus na capital e em Candeias do Jamari, cidade vizinha. Embora a Companhia de Ônibus Municipal tenha anunciado o retorno da frota para quarta-feira (15), a medida foi revertida poucas horas depois e a suspensão foi mantida.

Segundo a PM, o transporte está sendo retomado de forma parcial, com frota reduzida.

Reforço da Força Nacional

Diante da escalada da violência, o governo de Rondônia solicitou reforços da Força Nacional na terça-feira (14). Cerca de 60 agentes foram enviados à capital, e outros devem chegar nos próximos dias. Não há previsão para o retorno ou a saída dos agentes de Porto Velho.