Reprodução/TV Paraíba Muro do Hospital Regional de Sousa desaba durante chuvas





Um muro do Hospital Regional de Sousa, na Paraíba, desabou na tarde de terça-feira (14) após fortes chuvas no município. As precipitações na cidade chegaram a acumular 88 milímetros de água só em uma tarde, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

Através de nota, a unidade hospitalar afirmou que registrou um "pequeno alagamento" em algumas áreas, mas que a situação foi controlada sem causar interrupção nos serviços. O hospital disse que segue funcionando normalmente, com a estrutura preservada.

Chuvas na região

O estado da Paraíba estava sob alerta para chuvas intensas até a manhã de quarta-feira (15), com a previsão de fortes precipitações em diversas regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de chuvas intensas com grau de severidade variando de perigo potencial a perigo, afetando todas as cidades do estado.

O primeiro alerta, de nível amarelo, indica perigo potencial de chuvas intensas. Nos municípios sob esse aviso, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 40 a 60 quilômetros por hora.





Já o segundo alerta, de nível laranja, indica perigo. Nas áreas sob esse aviso, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 quilômetros por hora.

A cidade de Uiraúna também foi atingida por chuvas fortes, que começaram por volta das 17h, com previsão de mais precipitações ao longo da noite. Em João Pessoa, a Defesa Civil está em alerta, monitorando áreas de risco, como os rios que cortam a cidade e os pontos de alagamento.