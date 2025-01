Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 Ceará teve alagamentos e desligamento de semáforos

Após uma terça-feira (14) marcada por fortes chuvas em todo o estado do Ceará, a quarta-feira (15) promete mais precipitações, com destaque para as regiões da Ibiapaba, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, conforme a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As chuvas devem ser volumosas nessas áreas, enquanto em Fortaleza e na Região Metropolitana, a previsão é de chuvas entre a madrugada e a manhã.

A previsão é de que as condições de chuva persistam nos próximos dias, com maiores volumes de precipitação previstos para as regiões já mais afetadas. A população deve ficar atenta aos alertas e possíveis desdobramentos climáticos, especialmente em áreas propensas a alagamentos e outros danos relacionados ao tempo severo.

Na segunda-feira (13) e terça-feira (14), o Ceará registrou chuvas em 150 municípios, com destaque para Pacujá, que teve um acúmulo de 230 milímetros. Durante o período de 24 horas, os maiores índices de precipitação foram registrados nos seguintes municípios:

Pacujá: 230,0 mm

Acaraú: 192,0 mm

Graça: 182,0 mm

Acaraú (Lagoa do Carneiro): 167,1 mm

Viçosa do Ceará (Manhoso): 165,0 mm

Catunda: 164,8 mm

Tamboril (São Monte Alegre): 159,0 mm

Bela Cruz (Prata): 156,0 mm

Sobral (Boqueirão): 147,0 mm

Aquiraz (Sítio Sapucaia Fagundes): 146,0 mm

Pires Ferreira (Pires Ferreira): 145,2 mm

Jati (Sítio Macapá): 141,2 mm

Independência: 140,0 mm

Santa Quitéria (Fazenda Não Me Deixe): 136,0 mm

São Benedito: 133,0 mm

Tauá (Tauá): 132,4 mm

Fortaleza (Defesa Civil de Fortaleza): 132,0 mm

Esses altos índices de precipitação causaram alagamentos, apagões de semáforos e transtornos no trânsito da capital, Fortaleza.

As chuvas no Ceará são influenciadas pela formação de áreas de instabilidade, especialmente pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se estende desde o sul da Amazônia até o Oceano Atlântico, e pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está próxima à linha do Equador. Essas condições atmosféricas contribuem para o aumento da instabilidade e o forte volume de chuvas, especialmente nas regiões litorâneas do estado.

Brasil

As tempestades e chuvas intensas, que têm afetado grande parte do Brasil nas últimas semanas, chegam à região Sul nesta quarta-feira (15). Pelo menos outros 21 estados e o Distrito Federal também devem enfrentar precipitações fortes, totalizando 24 unidades da federação. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para esta data, sendo dois de "Perigo Potencial" (cor amarela) e um de "Perigo" (cor laranja).

Nesta quarta, a chuva atingirá os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas próximas à fronteira com o Paraguai e a Argentina. O tempo continua instável em várias outras regiões do Brasil, incluindo Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.