Reprodução Cinco Membros de uma Família Morrem em Acidente na BR-040, em Carandaí

Na manhã desta terça-feira (14), cinco pessoas de uma mesma família, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão no km 662 da BR-040, em Carandaí, Minas Gerais.

As vítimas adultas eram naturais de Ituberá (BA) e a criança era do Rio de Janeiro. A família morava em Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e viajava para o município de Alto Rio Doce, localizado a cerca de 80 km do local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou nas redes sociais sobre o acidente, porém ainda não divulgou os nomes das vítimas nem o grau de parentesco entre elas.

8h52 - Carandaí, BR 040, km 662, sentido BH x RJ, colisão entre caminhão e auto de passeio com vítimas, pista parcialmente interditada, equipes no local em atendimento. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 14, 2025





Vítimas fatais:

Motorista, 53 anos

Idosa, 61 anos

Criança, 3 anos

Mãe da criança, 38 anos

Mulher, 56 anos

O motorista do caminhão, que seguia no sentido Juiz de Fora-Belo Horizonte, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, colidindo de frente com o carro. Após a colisão, o caminhão saiu da pista.

Os dois ocupantes do caminhão foram socorridos conscientes e sem ferimentos graves e levados ao Hospital Regional de Barbacena.

O tráfego no sentido Juiz de Fora foi temporariamente desviado, mas já foi restabelecido. A ocorrência foi atendida pela EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho, em conjunto com a PRF, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. As causas do acidente ainda serão investigadas.