Reprodução / Redes Sociais Samille Leão Malta, única estudante de escola pública a tirar nota mil na redação do ENEM 2024

A estudante Samille Malta, de 19 anos, estava na academia quando recebeu um telefonema da sua mãe dizendo que havia tirado nota mil na redação do ENEM 2024. A única aluna da rede pública de ensino do Brasil a conquistar a nota máxima no texto dissertativo-argumentativo tinha ido malhar para conter a ansiedade antes de sair a nota. Agora, a estudante espera garantir uma vaga no curso de medicina e diz que é seu grande sonho.

"Sou grata a todos que me apoiaram ao longo do meu caminho de preparação, minha família, meus professores, meus amigos", compartilha.

Nascida no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, a jovem mudou para Virginópolis, em Minas Gerais, aos 7 anos de idade, e concluiu o ensino médio no Colégio de Aplicação (Coluni), em Viçosa, na Zona da Mata.

Samille diz que tinha dificuldades em se expressar, mas fez um curso preparatório de redação em Viçosa que ajudou bastante. Mas foi relembrando as aulas de história sobre a escravidão dos negros no Brasil que a jovem gabaritou a redação, que teve como tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

“Infelizmente no Brasil as escolas não mostram que muitos de nossos hábitos vêm da cultura africana e nem os governos valorizam as manifestações artísticas da cultura negra”, escreveu na redação.

Queda

Segundo o Ministério da Educação, apenas 12 candidatos alcançaram a nota máxima em redação em 2024, bem menos do que no ano anterior, quando 60 participantes tiraram nota mil. Foi o menor número de alunos com nota máxima na redação dos últimos 10 anos.