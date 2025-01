reprodução/Polícia Civil Parte das joias recuperadas pela polícia





Dois homens armados levaram apenas oito minutos para invadir e roubar a casa de uma advogada em Ribeirão Preto ( SP ) , na última terça-feira (31), véspera de Ano Novo. Foram levadas joias avaliadas em R$ 4 milhões e US$ 100 mil em espécie. Três suspeitos de envolvimento com o crime já foram presos, incluindo uma funcionária da casa.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e, além das prisões feitas entre quinta (2) e sexta-feira (3), conseguiu recuperar parte do que foi levado. Os proprietários da residência estavam em viagem para a praia no momento do assalto, e as investigações apontam que as câmeras de monitoramento da residência roubada haviam sido desligadas.

"A gente acredita que tenha sido uma organização muito bem feita, de quem entrou, como entrou, como eles tomaram conhecimento dessas joias e desse dinheiro que estava no interior da residência, porque, rapidamente, tudo isso já foi pulverizado", diz o delegado Rodolfo Latif Sebba, responsável pelas investigações.

O roubo

Dois homens armados invadiram a casa no bairro Alto da Boa Vista, zona Sul de Ribeirão Preto. Por volta das 11h de terça-feira, a dupla aproveitou o portão aberto, invadiu a casa e rendeu as pessoas que estavam no local.

Em seguida, os criminosos arrombaram a porta que dá acesso ao closet, onde encontraram a quantia em dinheiro e as joias. Câmeras de monitoramento nas imediações da residência flagraram os suspeitos em um carro modelo Honda CRV. Pela placa, foi constatado que o veículo tinha saído de Serrana (SP) por volta das 10h04 e retornado às 11h49.

No momento do roubo, estavam na casa a faxineira e outros prestadores de serviço que realizavam uma reforma na casa. À polícia, os donos da casa alegaram que a faxineira havia desligado as câmeras antes do crime. Na sexta-feira, o delegado afirmou que apura a possibilidade de a internet da residência ter sido desligada para que as câmeras de monitoramento não flagrassem o crime.

Presos

Até o momento, foram presos: João Paulo Maringoli de Lima, que concorreu ao cargo de vereador em Serrana pelo PSB na última eleição e trabalha em uma rede de farmácia; Luzia Silva de Oliveira, a faxineira; e Luan Rodrigues dos Santos, que a polícia acredita ser um dos ladrões que invadiram a residência.

Segundo a polícia, João Paulo é dono do carro que pode ter sido usado no crime, do mesmo modelo visto pelas câmeras. O empresário foi encontrado na quinta-feira com o veículo em Serrana. Com ele, havia uma maleta com joias, cerca de R$ 28 mil e US$ 45 mil em espécie, e duas armas calibres .22 e .38. A vítima chegou a reconhecer como sendo dela parte dessas joias encontradas.

A Polícia Civil investiga a suspeita de Luzia ter ajudado os ladrões no roubo, como, por exemplo, ter desligado a internet e as câmeras de monitoramento. Ela foi presa na quinta.





Foco no closet chamou atenção

A vítima, que prefere não ter o nome divulgado, estranhou o fato de os criminosos terem ido diretamente ao closet onde estava guardada a maleta com o dinheiro e as joias. "Uma coisa me chamou atenção é que ninguém conhecia a famosa maleta com as joias, apenas as funcionárias. Homens não tinham acesso. Os bandidos entraram direto procurando a mala”, contou ao g1.

O delegado destacou que as investigações continuam para identificar outras pessoas que podem ter participado do roubo milionário e recuperar a outra parte dos bens.