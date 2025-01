JUNG YEON-JE Autoridades suspendem ordem de prisão contra presidente da Coreia do Sul





A polícia sul-coreana anunciou a suspensão da execução do mandado de prisão contra o presidente destituído Yoon Suk Yeol , na madrugada desta sexta-feira (3). A decisão foi tomada após confrontos com agentes do serviço de segurança presidencial nos arredores do palácio onde Yoon permanece.

"Foi determinado que, devido ao impasse no local, a execução do mandado é inviável no momento", afirmou um porta-voz do Ministério Público. Preocupações com a integridade física dos agentes envolvidos também influenciaram a suspensão temporária da operação.

O mandado de prisão foi emitido em 31 de dezembro, após Yoon se recusar a prestar depoimento em uma investigação sobre tentativa de insurreição. Ele é acusado de decretar Lei Marcial no dia 3 de dezembro, ação que escalou tensões políticas no país.

Com validade até 6 de janeiro, a ordem judicial permite a detenção do presidente por até 48 horas. Apesar de a polícia ter conseguido acessar as proximidades do palácio presidencial nesta sexta, a resistência dos agentes de segurança de Yoon e a presença de manifestantes pró-governo complicaram o cumprimento da decisão judicial.