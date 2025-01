Divulgação/Prefeitura de Feliz A ponte provisória foi inaugurada em outubro, menos de três meses antes de cair





Uma ponte provisória construída após as enchentes de maio de 2024 em Feliz ( RS ) , a cerca de 80 km de Porto Alegre, foi levada pela correnteza do Rio Caí nesta quinta-feira (2). A região foi atingida por uma forte chuva na última quarta (1º). A Prefeitura estima que em um intervalo de dez horas a água avançou e a ponte cedeu, menos de três meses após sua inauguração.

Segundo o prefeito da cidade, Júnior Freiberger (PSD) , "às 9 da manhã, a ponte foi coberta pelas águas . Pelas 17h, começou a apresentar sinais de comprometimento. Pelas 19h, se foi total". A travessia ligava o centro da cidade de 13,7 mil habitantes às localidades de São Roque, Picada Cará e ao município de Linha Nova.

O gestor alertou nas redes sociais sobre o risco extremo na área e pediu à população que evite transitar pela região. “Não se sabe de fato a proporção dos danos, mas a gente pede para a população evitar se deslocar para cá. Inclusive, alguns caminhões e veículos estão sendo impedidos, porque essa área acaba sendo de extremo risco e perigo”, declarou.

Mudança de rota

"Sem esta ponte, não temos mais ligação entre os dois lados do município para veículos pesados. Isso não afeta somente a mobilidade da cidade, mas de toda a região. E me arrisco a dizer do estado", afirma Freiberger.

Sem a ponte, que precisa ir de um lado para o outro vai precisar usar os caminhos pelo Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto que leva em torno de 20 km, segundo a administração do município.





Ponte provisória

A estrutura contava com nove contêineres reforçados de estruturas metálicas, e foi erguida a partir da mobilização de moradores, iniciativa privada e poder público, com inauguração feita em outubro de 2024. Outra travessia do município, a Ponte de Ferro, não foi afetada.

De acordo com o prefeito, o nível do Rio Caí em Feliz chegou a cinco metros, pelo menos dois metros acima dos parâmetros normais. Em maio, quando a outra ponte foi levada, o Caí se aproximou da marca de 14 metros.

Confira o relato do prefeito Júnior Freiberger: