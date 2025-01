Divulgação/Polícia Militar Agentes da PM em cima do carro para salvar idoso, em MG





Um idoso foi resgatado por policiais militares depois que o carro em que ele estava caiu dentro de um rio, em Betim , na Grande BH , nesta quinta-feira (2). Motoristas que passavam pela Avenida Juiz Marco Túlio Isaac viram o acidente e acionaram os agentes.

No momento em que os PMs chegaram ao local, havia quatro pessoas já fora do veículo: uma criança, de 4 anos, um homem, uma mulher e uma idosa, de 70, que dirigia. Ela contou que teve a visão ofuscada pelo sol quando estava em um trecho de curva, e caiu dentro do rio.

Idoso ficou preso no veículo

O homem, passageiro do carro, disse que tentou retirar o idoso de 74 anos, mas não conseguiu por causa do peso. Quando os policiais chegaram, acionaram o Corpo de Bombeiros, mas como a viatura mais próxima estava em Juatuba e demoraria, um pedido de ajuda foi feito para outros colegas militares.

Quando o reforço chegou, os PMs amarraram o carro com uma corda para que ele não fosse arrastado pela correnteza. Os agentes subiram no capô para fazer o resgate.

O idoso foi retirado pela janela traseira e levado para uma unidade de saúde, porque sentia dor pelo corpo. Os outros ocupantes do carro não se feriram.