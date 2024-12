Reprodução/Instagram Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou, na noite desta segunda-feira (16), a indicação de 11 nomes para cargos de diretoria em oito agências reguladoras do país. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e inclui posições estratégicas em setores como saúde , energia , transporte e cinema .

Arthur Watt Neto e Pietro Adamo Sampaio Mendes foram os escolhidos para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como diretor-geral e diretor, respectivamente. Na Agência Nacional do Cinema (Ancine), Patricia Barcelos foi indicada para o cargo de diretora.

Já na Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), Alessandro Facure Neves de Salles Soares, Lorena Pozzo e Ailton Fernando Dias foram os indicados aos cargos de diretor-presidente, diretora de Instalações Radioativas e diretor de Controle.

Na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Wadih Nemer Damous Filho foi indicado como diretor-presidente. Tiago Chagas Faierstein e Rui Chagas Mesquita foram os escolhidos para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), assumindo, respectivamente, os cargos de diretor-presidente e diretor.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teve três indicações: Leandro Pinheiro Safatle (diretor-presidente), Daniela Marreco Cerqueira e Diogo Penha Soares, ambos como diretores. José Fernando de Mendonça Gomes Júnior foi indicado para a diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM). Para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio foi o escolhido como diretor-geral.

Pelo rito oficial, todas as indicações devem ser submetidas a sabatina no Senado Federal, que decidirá pela aprovação ou não dos nomes apresentados. Contudo, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já antecipou que as avaliações serão deixadas para o próximo ano, após o encerramento dos trabalhos legislativos na próxima quarta-feira (18).