No último sábado (14), Izailson Chaves Rocha de França, médico do Hospital Regional de Samambaia , no Distrito Federal, foi preso após chegar bêbado ao trabalho e tentar fugir do local. A Polícia Militar confirmou o flagrante de embriaguez. Segundo testemunhas, ele bateu no carro de uma paciente ao sair em alta velocidade do hospital.

Um vídeo gravado pela filha de uma paciente expõe o médico com dificuldades para realizar tarefas no consultório.

“Isso é um absurdo. Você não está conseguindo entrar no computador", disse a acompanhante. “Você 'tá', você 'tá' viajando", respondeu o médico.

A mulher registrou sua indignação com o comportamento do profissional e relatou o episódio à administração do hospital.

"O servidor chega aqui embriagado, bate no carro da paciente, que chegou aqui com muita dor, e não consegue entrar no computador para fazer nada, e é isso?", questionou.

A paciente, que aguardava liberação para alta médica, disse ao Portal G1 que terminou sua medicação por volta das 2h30 da manhã e ficou horas esperando.

“Eu estava todo esse tempo sentada em uma cadeira, no escuro, esperando tão somente a liberação de um profissional”, contou.

Segundo ela, o médico chegou ao hospital sem jaleco ou identificação e se dirigiu diretamente à sala de repouso. Após tentar contato por duas vezes, a paciente entrou no consultório.

“Aí eu empurrei a porta, e foi a hora que ele estava deitado, com a mão sobre os olhos. Sentou-se e, num rompante, ele falou ‘O que é, o que é, o que tu tem?’. Ele meio que cambaleava pra levantar do sofá e chegar na mesinha do computador. Ele não tinha o equilíbrio necessário que a gente espera de pessoas sóbrias”, relatou.

A confusão gerou a necessidade de intervenção policial. Segundo o namorado da paciente, o médico tentou se trancar em um banheiro e depois fugiu pelos fundos do hospital.

“Ele estava andando em zigue-zague, até palavras de baixo calão, me xingando bastante, dando dedo. Assim que a polícia chegou, eu estava de frente ao carro dele, dentro do meu carro. Ele veio correndo, entrou dentro do carro e se evadiu em alta velocidade do hospital. Eu fui até os policiais, falando pra eles que o carro do médico era aquele de cor verde, e a polícia saiu em perseguição até ele”, detalhou o homem.





Polícia prendeu médico

O médico foi localizado próximo a outro hospital com sinais de embriaguez, incluindo fala desconexa e olhos vermelhos.

Durante a abordagem, a polícia constatou que a carteira de motorista de Izailson estava vencida. Ele foi levado à delegacia e ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. Após pagar fiança, foi liberado.

Nota da Secretaria de Saúde do DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal lamentou o episódio e confirmou a abertura de uma investigação interna para apurar os fatos. O médico, que recebeu R$ 18 mil de salário em outubro, responderá por embriaguez ao volante.

"A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que está ciente da situação envolvendo o médico acusado de estar alcoolizado durante o exercício de suas funções. A secretaria repudia qualquer atitude que comprometa a qualidade e a segurança do atendimento à população.

A pasta está colaborando integralmente com as investigações, oferecendo todo o suporte necessário às autoridades competentes para apuração dos fatos.

As devidas medidas serão tomadas conforme o andamento das investigações, e todas as providências legais serão seguidas para garantir a devida responsabilização. O caso já está sendo investigado pela Controladoria Setorial da Saúde.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e com a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população e não compactua com esse tipo de conduta."

A defesa do profissional não comentou o ocorrido.