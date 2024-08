Reprodução O motorista foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Militar, que constatou a presença de álcool em seu sangue





Na manhã deste domingo (25), um motorista embriagado atropelou uma mulher de 45 anos e sua bebê de apenas cinco meses em Pouso Alegre, Minas Gerais . O acidente ocorreu após o condutor perder o controle do veículo e colidir contra o muro de uma casa, onde a mãe e a criança estavam.

Segundo a Polícia Militar, o motorista foi preso em flagrante. De acordo com os relatos das autoridades, o condutor, cujo nome não foi divulgado, estava dirigindo em alta velocidade quando perdeu o controle do carro.

O veículo saiu da pista, atingiu o muro do imóvel e, em seguida, atropelou a mulher e sua filha que estavam próximas. Apesar da gravidade do incidente, as vítimas sofreram apenas lesões leves pelo corpo.

Após o atropelamento, a mãe e a bebê foram imediatamente socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

A mulher recebeu cuidados médicos e a criança foi mantida em observação devido à sua idade e à possibilidade de complicações. As autoridades informaram que ambas as vítimas não correm risco de vida.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Militar, que constatou a presença de álcool em seu sangue.

Comprovada a embriaguez, ele foi detido e levado para a delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre, onde responderá por dirigir sob a influência de álcool e por causar o acidente que resultou em lesões corporais.

Procedimentos após um atropelamento

Em situações como essa, onde uma pessoa é atropelada, é crucial seguir alguns passos para garantir a segurança e os direitos das vítimas. Primeiramente, é necessário chamar imediatamente os serviços de emergência para que as vítimas recebam o atendimento médico necessário o mais rápido possível.

Em seguida, é importante coletar o máximo de informações sobre o acidente, incluindo o nome do motorista, a placa do veículo e testemunhas que possam ter presenciado o ocorrido.

As vítimas ou seus representantes devem registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, detalhando como o atropelamento aconteceu.

Esse documento é essencial para que a polícia possa investigar o caso e para que a vítima possa, se necessário, reivindicar seus direitos posteriormente, como pedidos de indenização.





Perigos de dirigir sob efeito de álcool

Dirigir após consumir bebidas alcoólicas é extremamente perigoso e está proibido pela legislação brasileira. O álcool afeta a capacidade de reação e julgamento do motorista, aumentando significativamente o risco de acidentes.

Quando uma pessoa ingere álcool, seus reflexos ficam mais lentos, a visão e a coordenação motora são prejudicadas, e o senso de perigo diminui, levando a comportamentos irresponsáveis, como o excesso de velocidade ou a perda de controle do veículo.

A Lei Seca, em vigor no Brasil desde 2008, estabelece que é proibido conduzir qualquer veículo com concentração de álcool no sangue.

A tolerância é zero, e quem for flagrado dirigindo sob a influência de álcool pode ser multado, ter a carteira de habilitação suspensa e, em casos mais graves, como o de Pouso Alegre, ser preso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.