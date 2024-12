Reprodução TV Brasil Filho de ex-chefe do Dops que prendeu Lula na ditadura fez parte da equipe médica do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar neste domingo (15), após seis dias de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula havia sido admitido às pressas na noite de segunda-feira (9) e passou por duas intervenções cirúrgicas ao longo da semana para tratar uma hemorragia intracraniana. Entre os médicos responsáveis pelo tratamento do presidente, estava Rogério Tuma , filho do ex-senador Romeu Tuma.

Entre 1977 e 1982, Romeu Tuma foi chefe do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo, órgão que foi um dos principais braços de repressão da ditadura militar. O Dops tinha como função, entre outras atividades, investigar greves, como aquelas lideradas por Lula, que na época era líder sindical dos metalúrgicos no ABC paulista.

Em 1980, Lula foi preso sob a acusação de "subversão" e ficou 31 dias detido em uma unidade vinculada ao Dops, chefiado por Romeu Tuma. O Dops foi extinto em 1983, e Romeu Tuma seguiu sua carreira, sendo nomeado para a superintendência da Polícia Federal em São Paulo e, posteriormente, para a direção-geral da instituição.

Tuma também foi eleito senador em 1994 e reeleito em 2002. Durante seus 16 anos no Senado, ele se filiou a diversos partidos, incluindo PL, PSL, PFL e, finalmente, ao PTB, quando passou a integrar a base de apoio do então presidente Lula.