Uma menina baleou um colega de 19 anos, na cabeça, dentro de uma escola pública. O incidente foi nesta terça-feira (17) em Natal, Rio Grande do Norte . A Polícia Militar prendeu a suspeita e a atuou por homicídio qualificado. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente tinha como alvo outra pessoa.

Antes de ir para a escola, a atiradora escreveu uma carta para amigos e família, afirmando que agiu sozinha e por decisão própria, e que ninguém sabia dos planos dela.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não informaram mais sobre o estado de saúde dela. A autora do crime passara, ainda, por uma audiência de custódia.

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte publicou uma nota e lamentou o ocorrido na Escola Estadual Berilo Wanderley.

Leia:

"A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) do Rio Grande do Norte lamenta profundamente o ocorrido na Escola Estadual Berilo Wanderley, onde um estudante foi vítima de um disparo de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (17).

Imediatamente após a ocorrência, a SEEC acionou as forças de segurança pública, que prontamente atenderam a situação. A pasta está contribuindo com todas as informações necessárias para auxiliar as investigações em curso, conduzidas pelas autoridades competentes, além de prestar todo o apoio necessário à escola.

A secretaria reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários é prioridade e que acompanha de perto os desdobramentos deste caso.

Expressamos nossa solidariedade à família do estudante atingido e a comunidade escolar. Reiteramos nosso compromisso em colaborar para que as medidas cabíveis sejam tomadas."