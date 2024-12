Divulgação A chegada do animal foi organizada em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e a Associação Europeia de Zoos e Aquários





O gorila Bubu , um macho de 27 anos com dois metros de altura e 180 quilos, chegou ao Zoológico de Belo Horizonte após uma viagem de mais de 48 horas desde a Hungria .

O transporte foi realizado como parte de um programa internacional de reprodução e conservação, cujo objetivo é encontrar uma parceira para o animal e ajudar na reestruturação de grupos de gorilas no zoológico local.

A chegada do animal foi organizada em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica e a Associação Europeia de Zoos e Aquários.

Para recebê-lo, o recinto dos gorilas foi reformado, seguindo todas as normas aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A logística envolveu 16 agentes públicos de Belo Horizonte e auditores fiscais federais agropecuários de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A operação começou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde o gorila foi desembarcado e submetido a uma inspeção detalhada.

“Foi uma longa viagem da Hungria ao Brasil, somando mais de 48 horas de aéreo, com uma parada na metade do caminho, onde fez conexão na Turquia para receber alimentação e água. Por mais que o bem-estar dele estivesse sempre na prioridade, sabemos como é potencialmente estressante um confinamento e mudanças repentinas de rotina e ambiente”, destacou Isabel Poubel, auditora fiscal federal agropecuária e médica veterinária no aeroporto, em entrevista ao jornal O Globo.

Antes da viagem, foram verificadas as condições de saúde do gorila e cumpridos todos os protocolos de transporte conforme normas nacionais e internacionais.

Documentos como o Certificado Veterinário e a Licença de Importação foram analisados e aprovados pelo MAPA e pelo Ibama.

O desembarque durou cerca de seis horas e ocorreu na madrugada da última sexta-feira. Durante o processo, os auditores da Vigilância Agropecuária Internacional realizaram ajustes no manejo da gaiola e suspenderam o uso de empilhadeiras na área, devido ao estresse auditivo que os equipamentos provocavam no animal.

“Foram necessários ajustes no manejo da gaiola contentora do animal, assim como a suspensão dos trabalhos com as empilhadeiras na área destinada ao descanso e inspeção física do gorila no terminal de cargas, devido ao estresse auditivo que provocavam nele”, explicou Isabel.





Bubu não receberá visitas

Após sua chegada ao zoológico, Bubu foi submetido a uma avaliação física e comportamental, que incluiu a verificação de hábitos fisiológicos, como alimentação e hidratação. Ele apresentou bom estado de saúde.

Durante os próximos 30 a 40 dias, o gorila ficará em quarentena, período necessário para sua ambientação ao novo ambiente. Durante este tempo, ele não terá contato com os visitantes.