Escolher um local para encomendar a ceia de Natal exige atenção para garantir a qualidade e segurança dos alimentos . Segundo Bianca Oliveira, nutricionista da UNICID (Clínica-escola de Nutrição da Universidade Cidade de São Paulo), é importante verificar a confiabilidade do estabelecimento e a adoção de práticas seguras.

"Primeiramente, avalie bem a escolha do estabelecimento. Não hesite em fazer perguntas sobre os processos adotados para garantir a segurança e qualidade dos pratos, procure referências de outros clientes e avaliações online para verificar a qualidade dos produtos oferecidos”, aconselha a nutricionista.

Outro ponto destacado é a importância das embalagens e do transporte. "A embalagem deve garantir a conservação de temperatura e evitar a contaminação cruzada. Alguns alimentos são mais sensíveis e exigem um cuidado maior no controle de temperatura, como carnes, pratos com maionese, saladas e sobremesas."

Entre os alimentos que demandam maior atenção estão as carnes, especialmente as que precisam de longo tempo de preparo.

"Pratos que exigem um maior tempo de preparo, como as carnes, se não forem bem cozidas ou armazenadas de forma adequada, podem se tornar um ambiente propício para proliferação de bactérias”, diz Oliveira.

Bianca também recomenda cuidados específicos com ingredientes comuns nas ceias. "Prefira utilizar a maionese industrializada, que é feita com ovos pasteurizados. Além disso, mantenha as saladas refrigeradas e consuma-as o mais rápido possível após a preparação."





Frutas e temperatura

No caso das frutas, a orientação é garantir a higienização adequada e o armazenamento correto.

"Lave adequadamente todas as frutas com solução clorada antes de cortá-las. Mantenha na geladeira e leve à mesa quando estiver próximo da hora de consumir. Uma opção interessante é colocar pequenas porções na mesa e ir repondo conforme a necessidade."

Além disso, o controle de temperatura é essencial. A recomendação é manter alimentos perecíveis entre 3°C e 5°C e evitar deixá-los fora da geladeira por mais de duas horas.

As sobremesas devem ser refrigeradas até o momento do consumo para evitar riscos.

Ao seguir essas orientações, consumidores podem minimizar problemas relacionados à contaminação e garantir que a ceia seja segura.