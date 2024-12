Reprodução A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) sinalizou a área e trabalha para normalizar o fluxo





Na tarde desta quinta-feira (12), um ônibus tombou e pegou fogo na Praça João Mendes , ao lado do Palácio da Justiça , no Centro de São Paulo . O acidente deixou três pessoas feridas ,incluindo uma passageira grávida que foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista e o cobrador do veículo também ficaram feridos, mas não precisaram de atendimento médico. A causa do incêndio que consumiu o ônibus ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Militar.

O acidente ocorreu em uma via com sentido Centro, e o veículo pegou fogo logo após o capotamento. O Corpo de Bombeiros mobilizou oito viaturas para controlar as chamas, conseguindo extinguir o fogo completamente.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) sinalizou a área e trabalha para normalizar o fluxo de veículos. Com o acidente, todas as vias da Praça João Mendes e da Rua Conde do Pinhal ficaram interditadas, causando impacto no tráfego da região.





Equipes da CET estão no local

Equipes da CET permanecem no local orientando os motoristas e realizando as medidas necessárias para liberar as vias o mais rápido possível.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias que levaram ao capotamento e ao incêndio do veículo, enquanto as autoridades continuam monitorando a situação.

Veja o vídeo abaixo:



#Ônibus #capota , pega fogo e deixa três feridos no Centro de SP.

A PM informou que uma passageira grávida foi socorrida pelo Samu e que motorista e cobrador também ficaram feridos, mas não precisaram de atendimento. #Acidente aconteceu na Praça João Mendes, nesta quinta (12). pic.twitter.com/2407WElGcE — B!og do Neo Correia (@blogbocadura) December 12, 2024