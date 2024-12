Reprodução/redes sociais Cratera se abre em canteiro de obra da futura Linha 6-Laranja do Metrô, no Centro de SP

Um muro desabou e um buraco se abriu em um canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da linha 6-laranja do metrô de São Paulo , no início da tarde desta quinta-feira (12). Segundo a concessionária LinhaUni, que realiza a obra, não há feridos no incidente.

"Durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, próximo à futura estação Bela Vista, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras. Por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada. Não há feridos e o ocorrido não oferece riscos à população", disse a LinhaUni, em comunicado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 12h25 e provavelmente ocorreu devido a um vazamento de água. A Sabesp e a Defesa Civil foram acionadas, pois moradores ficaram assustados com o barulho e os tremores (veja o vídeo abaixo).

O muro que desabou fica na rua Rui Barbosa, 714, na Bela Vista. Também não há registros de feridos pelo desabamento.

Não é a primeira vez em 2024 que uma cratera se abre durante as obras da linha Laranja: em maio deste ano, um buraco surgiu próximo de um condomínio que fica ao lado da futura estação Itaberaba-Hospital Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato em que parte de um imóvel vizinho ao canteiro de obras cede e cai dentro do buraco.

Acidente nas obras da Linha 6-Laranja



Um buraco foi aberto na Rua Rui Barbosa, 711, na Bela Vista, na tarde desta quinta (12), durante a passagem do tatuzão. A área já estava isolada, e não há registro de feridos, segundo a concessionária.



pic.twitter.com/cZDnc826I6 — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) December 12, 2024





Linha 6-Laranja



A linha 6-laranja ligará a Brasilândia, na zona norte de São Paulo, a São Joaquim, na área central. A travessia inclui bairros como Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes e Higienópolis. O ramal será próximo de entidades como Unip, PUC, Faap e Mackenzie.

A construção da linha 6 ocorre no modelo de PPP, em que o estado e a empresa dividem os investimentos, previstos em R$ 15 bilhões no total. Espera-se que a passagem do ramal todo, de 15,3 km e 15 estações, ocorra em 23 minutos e atenda a 630 mil pessoas por dia.