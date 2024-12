ESG Insights Avião da Gol

Uma passageira faleceu em um voo que partiu do Aeroporto de Brasília com destino a Miami, nos Estados Unidos , nesta terça-feira (10). A Gol , companhia aérea responsável pela aeronave, confirmou a morte.

Conforme relato publicado em uma rede social, a mulher passou mal durante o voo e recebeu atendimento de dois médicos que estavam a bordo. No entanto, ela não resistiu. De acordo com o passageiro, o avião aterrissou no aeroporto de Miami já com a mulher sem vida.



O incidente ocorreu enquanto a aeronave ainda estava em voo, o que levou à evacuação da primeira fila para facilitar o atendimento à vítima. O voo decolou por volta das 10h09 em Brasília e aterrissou às 15h55, no horário local. O corpo da vítima permaneceu preso aos cintos de segurança.

Após o pouso, os passageiros permaneceram a bordo até a chegada das autoridades locais. Até o momento, não há informações adicionais sobre a identidade da vítima.

"A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que todos os procedimentos previstos para casos como este foram realizados de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais", diz nota enviada pela companhia aérea.

O que diz a Gol

"A GOL informa que durante o voo G3 7748, entre Brasília (BSB) e Miami (MIA), realizado nesta terça-feira (10/12), uma passageira passou mal e, infelizmente, faleceu a bordo. A aeronave pousou na cidade americana às 15h55 (hora local). A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que todos os procedimentos previstos para casos como este foram realizados de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais.”