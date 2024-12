Agência Brasil No dia 19/10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e precisou levar cinco pontos na cabeça.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem", segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Hospital Sírio Libanês , onde o presidente se encontra internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O boletim afirma, ainda, que Lula "evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências". "O Presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina", dizem os médicos.



Lula passou por uma cirurgia para tratar um hematoma cerebral resultante de um acidente doméstico ocorrido em outubro. O procedimento foi realizado na madrugada de segunda-feira (9), após o presidente relatar fortes dores de cabeça.

O médico Roberto Kalil, que acompanha o caso, afirmou que Lula estava bem e de bom humor na noite de terça-feira. O presidente, de 79 anos, não apresenta sequelas e continuará sob observação na UTI nas próximas horas. Ele está sendo acompanhado pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

A cirurgia, chamada trepanação, envolveu uma perfuração no crânio, através da qual foram introduzidos drenos para conter o sangramento causado pelo acidente doméstico no dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a nuca.

O presidente, ainda em recuperação, deve montar um gabinete no hospital assim que deixar a UTI, com a expectativa de realizar despachos a partir desse novo local até sua alta e retorno a Brasília.

