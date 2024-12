Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Santa Catarina, que sofreu uma enchente no último final de semana, e outros 14 estados, incluindo São Paulo, do Brasil poderão ser atingidos por chuvas fortes nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O órgão emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" para diversas regiões do país, com diferentes intensidades de chuva e vento.

Avisos de chuva e riscos

Santa Catarina e Paraná estão sob aviso de acumulado de chuva, com previsão de precipitações entre 20 a 30 mm/h. A condição traz baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alterações nas encostas e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período.

Além disso, os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo também estarão sob o alerta de "Perigo", que traz as chuvas mais intensas da previsão, com precipitação entre 30 a 60 mm/h e ventos que podem chegar a até 100 km/h. O Inmet aconselha que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e também que evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Aviso de "Perigo Potencial"

Os estados afetados pelo alerta de "Perigo Potencial" devido às chuvas intensas incluem Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

A previsão para essas regiões inclui ventos fortes, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é que a população fique atenta às condições climáticas e siga as orientações das autoridades locais.