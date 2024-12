Reprodução/redes sociais Jovem caiu de heliponto do prédio de 22 andares





Uma mulher de 22 anos morreu ao cair de um heliponto de um prédio em Balneário Camboriú , Santa Catarina , no domingo (8). Ela gravava um vídeo junto com o irmão quando se distraiu e despencou de uma altura de aproximadamente 22 andares.

A jovem foi identificada como Carol Oliveira e era atleta de futsal na cidade de Itapema ( SC ).

Distração no celular

Segundo o Corpo de Bombeiros, o irmão da jovem contou aos militares que os dois realizavam gravações de vídeos no heliponto do Edifício Império do Sol e que em um momento de distração a menina caiu.

A Guarda Municipal Armada, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML foram até o prédio para apurar o caso, e constataram a morte.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a jovem caminhando pelo heliponto com o olhar fixo à tela do celular. Ela caminha até a beira do edifício sem perceber e acaba caindo enquanto seu irmão gravava a cena.