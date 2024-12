Reproduçao TV Globo Se morar em área de risco, abandone o local com antecedência

Santa Catarina deve enfrentar novas fortes chuvas nesta segunda-feira (9), com o risco de alagamentos , enxurradas e deslizamentos , principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto, já que, nos últimos dias, o estado foi severamente afetado pelas chuvas, com ao menos 24 cidades registrando danos materiais. Até o momento, não há registros de vítimas.

Danos nas regiões de divisa com o Paraná

As chuvas intensas têm causado sérios problemas no Norte catarinense, especialmente nos municípios de Joinville e Araquari. Em Araquari, a situação é crítica, e a cidade foi a primeira a declarar Situação de Emergência após os estragos causados pelas chuvas, afetando cerca de 30 pessoas.

Joinville também sofreu com alagamentos que afetaram ruas e bairros inteiros, comprometendo a mobilidade e a infraestrutura local, inclusive impactando estudantes que prestaram o Vestibular Unificado da UFSC, IFSC e IFC.

As cidades de São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Itapoá também enfrentaram sérios danos, com alagamentos, quedas de muros e interdições de vias. Em Guaramirim, um plano de contingência foi ativado para lidar com o risco de inundações, enquanto Corupá sofre com deslizamentos de terra e quedas de árvores, afetando ainda mais as condições de mobilidade e segurança.

No Planalto Norte e Meio-Oeste, a situação também é grave, com danos estruturais significativos. Em Canoinhas, a enxurrada danificou residências e causou a queda de árvores, enquanto em Caçador, 38 pessoas foram afetadas pelas chuvas, com cinco desabrigadas.

Bom Retiro teve 50 residências atingidas por enxurradas e deslizamentos, além de danos devido à queda de barreiras. Em Lindoia do Sul, o transbordamento dos rios Jacutinga e Engano cobriu pontes e isolou áreas rurais.

No Oeste do estado, Dionísio Cerqueira e Palma Sola registraram danos significativos na infraestrutura viária, e existe a possibilidade de decretar Situação de Emergência devido aos estragos nas estradas.

Em Flor do Sertão, uma ponte que havia sido interditada foi liberada neste sábado, permitindo o tráfego local. Já em Xanxerê, equipes da Defesa Civil estão em alerta devido ao risco de deslizamentos e alagamentos.

Orientações em caso de risco de alagamentos

Para garantir a segurança da população em situações de chuvas intensas e risco de alagamentos, a Defesa Civil orienta que os moradores de áreas vulneráveis sigam algumas medidas preventivas:

Se possível, permaneça em casa e evite sair para áreas afetadas;

Acompanhe os boletins meteorológicos e os alertas de emergência;

Siga as instruções das autoridades locais e use as rotas de evacuação recomendadas;

Em caso de necessidade de evacuação, faça-o com antecedência;

Proteja documentos importantes, embale-os em sacos plásticos e guarde-os em locais seguros;

Desligue a chave geral de eletricidade, água ou gás ao sair de casa;

Não atravesse áreas alagadas de carro ou a pé;

Armazene água potável para uso em caso de interrupção no fornecimento;

Se estiver isolado em um local inseguro, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).