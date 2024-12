Reprodução No dia 8 de dezembro é celebrado o dia de Imaculada Conceição





O dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição , comemorado em 8 de dezembro, é feriado municipal em diversas cidades do país, incluindo 12 capitais e dois estados. Padroeira de Portugal , a data celebra a Imaculada Conceição, dogma da Igreja Católica que afirma que sobre a concepção da Virgem Maria sem a mancha do pecado original.

Quem é a Imaculada Conceição?

Na Igreja Católica, este é um título dado à Virgem Maria , mãe de Jesus . O termo “ Imaculada Conceição ” significa “concepção sem mancha”. Isso significa que Maria, que segundo o catolicismo deu à luz Jesus Cristo , foi preservada da mancha (ou mácula) do pecado desde o momento de sua concepção.

Acredita-se que, ao ser concebida desta forma, Maria foi preservada de qualquer culpa que afetasse os seres humanos devido ao pecado original cometido por Adão e Eva. Essa graça especial teria sido dada por Deus para que Maria pudesse ser a mãe do Salvador, estando totalmente livre de qualquer pecado.

Onde é feriado?

O feriado é estadual no Amazonas e no Maranhão . No primeiro, Nossa Senhora da Conceição é padroeira tanto do estado quanto da capital, Manaus . Na capital maranhense, São Luís , embora a padroeira seja Nossa Senhora da Vitória, o dia de Nossa Senhora da Conceição é feriado municipal, apesar do feriado também ser decretado em todo o estado.

Em Recife, capital de Pernambuco, o feriado municipal encerra a famosa Festa do Morro da Conceição, com dez dias de celebrações dedicadas à Virgem Maria. Em Belo Horizonte, capital mineira, o aniversário é celebrado no dia 12 de dezembro, mas o feriado municipal é dia 8 de dezembro, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição.

Em Belém, no Pará, a data é feriado municipal celebrado com missas e procissões. Outras capitais brasileiras – Boa Vista (Roraima), Macapá (Amapá), João Pessoa (Paraíba), Maceió (Alagoas), Aracaju (Sergipe) e Teresina (Piauí) — também consideram o 8 de dezembro feriado municipal. Em Cuiabá, que tem a Virgem como padroeira, a data é ponto facultativo.

Padroeira de diversas cidades pelo Brasil

No estado de São Paulo , algumas cidades têm Nossa Senhora da Conceição como padroeira, entre elas as duas mais populosas, depois da capital: Guarulhos e Campinas.

Em todo o país, são centenas as cidades que adotaram Nossa Senhora da Conceição como padroeira e tornaram o dia 8 de dezembro um feriado para a celebração. Apenas no Estado de Pernambuco são 48 municípios, e no Ceará, 35.





Por que a data é tão celebrada?

Além do Brasil, a data é comemorada em muitas cidades ao redor do mundo devido à importância do dogma da Igreja Católica , com forte significado religioso e cultural.

No Brasil, principalmente nas cidades menores, o catolicismo é forte na cultura local. Além disso, a Imaculada Conceição é um dos títulos mais reverenciados de Maria, e muitas cidades têm uma forte devoção à Virgem Maria. Como a Mãe de Jesus, ela é vista como um modelo de pureza, graça e fé.