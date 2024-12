Reprodução: Flipar Deslizamento

A previsão de fortes chuvas segue impactando várias regiões do Brasil desde o último fim de semana, com intensidade aumentando ao longo desta quinta-feira (6). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para 20 estados e o Distrito Federal, com destaque para o risco de deslizamentos de terra e alagamentos no Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo.

De acordo com o Inmet, uma faixa que abrange regiões do Norte ao Sul do país continua em atenção para chuvas intensas, com risco de "Perigo Potencial". Os estados em alerta, como Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Tocantins, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, além de partes do interior de Pernambuco e do Distrito Federal , devem enfrentar chuvas de até 50 mm/dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Para outras áreas, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o sul do Pará, o alerta é mais grave, com o nível laranja, indicando "Perigo" de tempestades. Nessas regiões, os acumulados podem variar entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. A previsão também inclui ventos de 60 a 100 km/h, granizo, risco de quedas de árvores, danos à infraestrutura e risco de alagamentos.

Especialmente no Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo, a expectativa é de chuvas que podem alcançar 100 mm/dia, aumentando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios. A população dessas áreas deve redobrar a atenção e se preparar para possíveis impactos climáticos graves.

Temperatura sobe em SP, mas chuvas continuam

Após um dia frio e nublado, com máxima de 20°C nesta quarta-feira (4), a cidade de São Paulo começa a registrar aumento nas temperaturas a partir desta quinta-feira (5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve atingir 24°C, com céu ainda nublado e chuvas isoladas e de curta duração.

Na sexta-feira (6), a expectativa é que a temperatura chegue a 31°C, e no sábado (7, pode alcançar até 33°C. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informa que, entre o meio e o fim da tarde de sexta-feira, a combinação do tempo abafado com a entrada da brisa marítima deve gerar pancadas de chuva rápidas e isoladas, com baixo risco de alagamentos.

O Inmet manteve o alerta amarelo para o Vale do Paraíba, Baixada Santista e litoral norte paulista, até o meio da manhã desta quarta-feira. Nessas regiões, a previsão é de chuvas acumuladas de até 50 mm, com baixo risco de alagamentos e possibilidade de pequenos deslizamentos de terra em áreas de risco.

Em Santos, a máxima desta quinta-feira deve chegar a 27°C, com previsão de trovoadas à tarde. Na sexta-feira (6) e no sábado (7), as temperaturas podem atingir 36°C e 40°C, respectivamente. No litoral norte, a previsão também é de temperaturas elevadas, com termômetros podendo alcançar 40°C em Caraguatatuba.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) alerta para riscos moderados de eventos hidrológicos nesta quinta-feira nas regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no norte e noroeste paulista.

Em Campos do Jordão, na região do Vale do Paraíba, um deslizamento de terra na Vila Santo Antônio causou a interdição preventiva de uma residência. A Defesa Civil estadual informou que a família foi encaminhada para a casa de parentes.