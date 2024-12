Reprodução / Redes Sociais Walter mandou mensagem para mãe minutos antes de matar os pais





Um jovem foi preso suspeito de matar os próprios pais em Itajaí, litoral de Santa Catarina. A polícia descobriu, no entanto, que ele mandou mensagem para a mãe minutos antes da morte violenta da mulher.

O filho, identificado como Walter Gonçalves , mandou mensagem para a mãe às 0h15, cerca de 40 minutos antes de chegar em casa e supostamente matar o casal. Ele escreveu “vai dormir” com um emoji sorridente. O relato é do delegado do caso, Roney Péricles , ao g1.

Filho mata pais

O casal Susimara Gonçalves de Souza , 42 anos, e Pedro Ramiro de Souza , 47 anos, foram assassinados pelo próprio filho na madrugada de 23 de novembro. Câmeras de segurança mostram os dois entrando em casa e, na sequência, gritando.

Walter estava lá com um comparsa e teria cometido o duplo homicídio. Depois, ainda publicou uma homenagem nas redes sociais com a legenda "Irei amar vocês para sempre, meus amores.”

Investigação da polícia

"Até aqui, a investigação demonstra que a motivação estaria diretamente relacionada aos bens do casal, sobretudo à questão da empresa, em relação à empresa que o casal tinha e que havia um interesse do investigado de administrar essa empresa", disse o delegado.





A mensagem em questão ajudou a polícia a voltar suspeitas para o jovem: "Chamou a atenção realmente que ele [filho], no primeiro momento, já comentou que teria conversado com a mãe na véspera. Voluntariamente, na verdade espontaneamente, ele pegou o celular e já abriu a conversação, fez questão de mostrar aos demais investigadores", contou o delegado.

"Isso chamou um pouco da atenção. Não naquele primeiro momento, mas quando eu comecei a conversar com os policiais militares e civis que atenderam no local", Roney. "[Outros policiais] mencionaram exatamente o mesmo modo de agir. [Walter] contou que tinha conversado [com a mãe], pegou o celular e demonstrou. Isso não é comum. Isso demonstrou para a gente que o comportamento foge um pouco".

O delegado seguiu: "Você está consternado com uma perda de um ente que tem uma relação máxima que podemos compreender do ser humano, né? Mãe e filho. E você está preocupado com demonstrar sempre a conversação? Até porque a conversa não trazia nada de revelador que pudesse auxiliar, então isso chamou bastante atenção, essa manifestação dele com cada policial.”

O telefone de Walter foi confiscado para análises posteriores.

Como foi o crime

Walter chegou na casa da mãe e do padrasto quando eles não estavam. Chegaram de bicicleta, mas havia uma moto perto da casa. Walter tinha um controle que abria o portão, eles entraram esperaram cerca de duas horas até o casal chegar.

O casal tinha saído para jantar, foi a um karaokê e voltou em casa de madrugada. Chegaram quase 1h em uma caminhonete. Eles entraram e foram capturados pela câmera de segurança da vizinha, que também gravou um grito da mulher pouco tempo depois.

Mais de uma hora depois, Walter saiu com o comparsa, usando o controle remoto. A polícia ainda tenta entender melhor como o crime ocorreu. A estimativa é que foi por dinheiro e bens.

"O laudo necroscópico ainda não foi encaminhado pela Polícia Científica. Os sinais aparentes de morte indicam asfixia. Contudo, quando o homicídio ocorre por asfixia, pode se dar de diversas maneiras", explicou o delegado.