Foto: Mycchel Legnaghi Geada na serra catarinense

Reprodução Geada em Santa Catarina

A cidade de Bom Jardim da Serra, na região sul de Santa Catarina , registrou, nesta quinta-feira (11), a sensação térmica de -26,9°C por volta das 5h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet também registrou temperatura mínima de 2,8°C no município entre as 2h e as 5h de hoje. Ainda, a vegetação da região apresentou geada nesta manhã.

O vale dos Caminhos da Neve teve temperatura negativa nesta manhã, com -0,9°C.



Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, áreas como o Planalto Sul, Litoral Sul, Grande Florianópolis e Alto Vale do Itajaí estão previstas para receber chuvas de moderada a forte intensidade nesta manhã, acompanhadas por raios e possíveis alagamentos.

O vale do Caminhos da Neve co geada Foto: Mycchel Legnaghi Geada em Santa Catarina Reprodução Frio intenso em Santa Catarina Foto: Mycchel Legnaghi Geada na vegetação catarinense Foto: Mycchel Legnaghi





O que é geada?



A geada é bastante diferente tanto da neve quanto da chuva congelada. Isso porque ela não é uma precipitação — isto é, não consiste em um fenômeno relacionado à queda de água do céu.



Geada ocorre quando a temperatura do ar está abaixo do ponto de congelamento (0°C) e a umidade relativa do ar é alta o suficiente para permitir a formação de cristais de gelo sobre superfícies expostas, como o solo, plantas e carros. Esses cristais de gelo formam uma camada fina e branca que pode danificar culturas agrícolas sensíveis e outras plantas.

O fenômeno meteorológico é mais comum em noites claras e calmas, quando a perda de calor radiativo da superfície para o espaço é máxima. Áreas rurais e vales são mais suscetíveis a geadas do que áreas urbanas devido à menor retenção de calor e ao escoamento de ar frio.





Os principais tipos de geada são:

Geada de radiação: ocorre em noites claras e frias, quando a superfície da Terra perde calor para o espaço muito rápido, resfriando o ar próximo ao solo até o ponto de congelamento.

Geada adveccional: ocorre quando o ar úmido e quente entra em contato com superfícies frias, o que resulta na condensação e congelamento da umidade do ar.

