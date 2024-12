Inmet Frente fria vindo do Rio Grande do Sul

A previsão do tempo para São Paulo e região metropolitana indica chuvas fortes e generalizadas entre terça-feira (3) e quarta-feira (4), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A chegada de uma frente fria nesta segunda (2), vinda do Rio Grande do Sul , associada a instabilidades no interior do estado, será responsável pela intensificação das chuvas no início da semana.

O tempo instável começa já nesta segunda-feira (2), quando as temperaturas vão variar entre 21°C e 30°C, com pancadas de chuva à tarde e ventos fortes. A umidade do ar deve se manter acima dos 55%, e a previsão de chuvas continua até quarta-feira (4), com possibilidade de mais rajadas de vento e risco de alagamentos.

Na terça-feira (3), as chuvas começarão já na madrugada, com intensidade variando de moderada a forte ao longo do dia. O tempo será marcado por raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h, aumentando o risco de transtornos como quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos. As temperaturas deverão ficar entre 18°C e 23°C, com a umidade do ar muito alta, entre 85% e 98%.

RS

No Rio Grande do Sul, a previsão também é de condições severas devido à aproximação da frente fria que deve afetar a metade norte do estado nesta segunda-feira (2).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestades com risco de queda de árvores, alagamentos e danos em plantações, principalmente nas regiões Noroeste e Norte, onde as chuvas podem acumular de 60 a 85 milímetros em apenas um dia.

As tempestades no Rio Grande do Sul devem trazer rajadas de vento, descargas elétricas e, possivelmente, granizo. A previsão é que as chuvas mais fortes atinjam a região Oeste, Campanha e Sudeste durante a madrugada e o início da manhã, com enfraquecimento das instabilidades antes do meio-dia. Já na Serra, a previsão é de chuvas fortes e temporais até o final da noite.

A população deve estar atenta às orientações da Defesa Civil e evitar áreas de risco.



O Inmet compartilha instruções de como agir em caso de transtornos relacionados às tempestades previstas. Confira abaixo.