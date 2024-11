Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Nos próximos dias, a região Sudeste do Brasil enfrentará um fim de semana marcado por chuvas fortes e temporais . A previsão é de instabilidade climática na maioria dos estados , com destaque para São Paulo e Minas Gerais , que apresentam maior risco de tempestades, segundo a Climatempo.

A partir desta sexta-feira (28), a chuva começa a avançar significativamente sobre a região. No estado de São Paulo, a faixa oeste está em alerta para tempestades com chuvas volumosas e ventos fortes. Na capital e região central, o risco é de temporais com potencial para causar alagamentos e transtornos urbanos. Em Minas Gerais, o sul do estado também apresenta risco elevado de temporais, enquanto a capital Belo Horizonte e áreas centrais terão chuvas fortes à noite.

No Rio de Janeiro, a região serrana está em alerta para tempestades, e a capital deve enfrentar chuvas de intensidade moderada a forte. No Espírito Santo, a chuva será mais isolada e sem grandes volumes, concentrando-se no sul do estado.

A sexta-feira e o fim de semana serão dias abafados e mais instáveis, com maior propensão para chuva. As pancadas de chuva podem ocorrer também pela manhã, mas se intensificam e ocorrem de forma generalizada durante a tarde e à noite. O estado de São Paulo terá períodos com sol, mas sempre junto de muitas nuvens.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) classificou o risco de alagamentos como moderado para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com atenção redobrada para áreas urbanas e locais vulneráveis a desastres. O acumulado de chuva para o fim de semana pode ultrapassar 40 mm em várias regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com os maiores volumes concentrados no interior e na região metropolitana de São Paulo e nas serras fluminenses.

Na próxima semana, o padrão de instabilidade continuará. Em São Paulo, especialmente no interior, os acumulados de chuva podem superar os 100 mm, enquanto Minas Gerais e o Rio de Janeiro também enfrentarão chuvas fortes, com destaque para a região serrana do Rio, que pode registrar mais de 60 mm. Já no Espírito Santo, a chuva será mais esparsa e limitada ao sul do estado.

Além das chuvas, a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou a maior temperatura do Brasil nesta quinta-feira (27), com 40,4°C na Marambaia. No entanto, o calor dará uma trégua a partir desta sexta-feira, com a chegada de pancadas de chuva, mas o tempo ainda deve ser abafado.

As instabilidades climáticas são causadas por uma frente fria que passa pela costa fluminense e favorece a formação de áreas de baixa pressão atmosférica, além do predomínio de ar quente e úmido.

Com a previsão de mais chuvas e queda de temperatura, os próximos dias exigem atenção redobrada para os riscos de alagamentos e transtornos causados pelas chuvas intensas.

Brasil



O Inmet emitiu alertas para chuvas intensas em várias partes do país. A previsão inclui chuvas de até 50 mm/dia e ventos fortes entre 40 e 60 km/h, afetando estados como Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Goiás. Também há risco de tempestades em áreas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

Em regiões como o oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o alerta é de "Perigo", com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos que podem chegar a 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, embora o Nordeste já tenha enfrentado chuvas fortes, como em Salvador, onde deslizamentos e alagamentos ocorreram, não há mais alertas para a região. O tempo segue nublado, com máximas em torno dos 30°C.