Reprodução/ Arquivo pessoal Amanda Max e Paulo Andrade seguem desaparecidos em Salvador

As buscas por Amanda Max Teles da Silva , de 12 anos, e Paulo Andrade , de 18 anos, continuam nesta quinta-feira (28), após ambos desaparecerem durante as fortes chuvas que atingiram Salvador e a região metropolitana na quarta-feira (27). Os temporais já deixaram um rastro de destruição, com alagamentos, deslizamentos e mortes confirmadas.

A quinta-feira foi de chuva em Salvador e nas cidades da região metropolitana.

Nesta quinta-feira, segue chovendo em Salvador e nas cidades da região metropolitana, mas em menor intensidade. Segundo a Defesa Civil, choveu 14 mm nas últimas 24 horas.





A semana já registrou 269 mm, quando choveu entre segunda (25) e quarta-feira, mais que o dobro do que era esperado para todo mês. Em novembro, já choveu 319 mm, o triplo do esperado para o período, por conta da média histórica que era cerca de 108 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo para a possibilidade de novos deslizamentos e alagamentos nas próximas horas.

Adolescente desaparecida

Amanda Max Teles da Silva, 12, desapareceu na tarde de quarta-feira (27) ao cair em um bueiro enquanto caminhava por uma rua alagada em Dias D’Ávila, na região metropolitana de Salvador. Segundo relatos, a adolescente tropeçou e foi arrastada pela correnteza.

As buscas por Amanda já somam mais de 18 horas e contam com a participação de mais de 50 bombeiros, além do uso de dois drones, mergulhadores e equipamentos aquáticos, como botes e pranchas. A prefeitura local informou que a linha de escoamento pluvial foi mapeada para direcionar os trabalhos.

Na manhã desta quinta-feira (28), a mochila de Amanda foi encontrada a cerca de 2 km do local onde ela desapareceu. As equipes concentram esforços no leito do rio Imbassaí, que atravessa a cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente, ajudando a direcionar as operações de busca.

Jovem segue desaparecido

Em Salvador, o deslizamento de terra entre os bairros de Saramandaia e Pernambués deixou cinco pessoas soterradas na manhã de quarta-feira (27). Até o momento, quatro delas foram localizadas: três foram resgatadas com vida, e uma não resistiu. No entanto, Paulo Andrade, de 18 anos, continua desaparecido sob os escombros.

Paulo estava em casa com a mãe, Diane Andrade, 32, e o irmão, Marcelo Heitor Andrade Mesquita, de 6 anos, quando ocorreu o deslizamento. O jovem está soterrado há mais de 24 horas e não tem respondido aos chamados dos bombeiros.

As vítimas do deslizamento são:

1. Diane Andrade, 32 anos

- Resgatada com vida, consciente, foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia.

2. Marcelo Heitor Andrade Mesquita, 6 anos

- Primeiro a ser resgatado, foi intubado e transportado de helicóptero ao Hospital do Subúrbio. Apesar de estar inconsciente e com hemorragia na pelve, seu estado é estável e ele não corre risco de morte.

3. Adriano Santos, 30 anos

- Vizinho da família, foi soterrado ao retornar para casa para buscar um guarda-chuva. Resgatado consciente, está internado no HGE. Sua esposa e cinco filhos não estavam no local no momento do acidente.

4. Gerson Alexandrino Santos Júnior, 23 anos

- Morador de outro imóvel atingido em Saramandaia, Gerson não resistiu ao soterramento. Ele estava deitado em sua cama no momento do deslizamento. Os pais, um casal de idosos, estavam em outro cômodo e escaparam ilesos. Conhecido como "Juninho" na comunidade, Gerson deixou dois filhos.

Mesmo com a redução na intensidade da chuva nesta quinta-feira, Salvador registrou 14 mm nas últimas 24 horas, o que mantém os riscos.

Resgate

As equipes de resgate, incluindo bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil, seguem mobilizadas para encontrar os desaparecidos e prestar assistência às vítimas. Em Saramandaia, o Samu montou uma base de atendimento em uma casa vizinha ao local do deslizamento para estabilizar as vítimas antes de transportá-las aos hospitais.

A situação exige atenção contínua, já que a previsão aponta para chuvas intermitentes, e os terrenos permanecem encharcados e instáveis. O governo do estado e a prefeitura de Salvador reforçam o monitoramento e a assistência às famílias atingidas.