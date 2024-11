Reprodução/redes sociais Chuva atinge Salvador

Salvador (BA) enfrenta uma quarta-feira (27) caótica devido às chuvas intensas que castigam a cidade. Segundo a Defesa Civil (Codesal) , o acumulado de precipitação já ultrapassou 319 mm. Com o volume de água registrado, o mês de novembro de 2024 é o maior em volume de chuvas desde 1961.

A média histórica para o mês é de 108 mm, o que significa que o volume atual é quase três vezes maior.

A forte chuva causou deslizamentos de terra, desabamentos e pontos de alagamento em várias regiões da cidade, agravando a situação de moradores em áreas de risco. Até o momento, a Defesa Civil confirmou uma morte e quatro feridos graves em decorrência dos deslizamentos.

Tragédia em Saramandaia e Pernambués





Os deslizamentos mais graves foram registrados nas localidades vizinhas de Saramandaia e Pernambués, bairros periféricos com encostas vulneráveis. O Corpo de Bombeiros confirmou que um jovem de 23 anos, identificado apenas como Júnior, morreu após a casa em que ele estava ser soterrada. Júnior estava sozinho no momento do deslizamento.

Em outro ponto da mesma região, quatro pessoas ficaram soterradas. Entre as vítimas, está o menino Heitor, de apenas 6 anos, que foi resgatado com vida e levado de helicóptero ao Hospital do Subúrbio. Heitor foi intubado devido à gravidade dos ferimentos.





A mãe de Heitor, Diane, foi a segunda vítima resgatada. Ela foi encaminhada consciente ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ivan Paiva, Diane permanece em estado estável.

Paulo, de 18 anos, outro filho de Diane, foi a terceira vítima resgatada. As equipes de resgate utilizaram cães farejadores após ele parar de responder aos chamados dos bombeiros.

Adriano, 30 anos, foi a quarta vítima localizada. Ele estava saindo de casa para trabalhar quando foi atingido e ficou preso pela perna. Apesar de estar em contato com as equipes de resgate, sua retirada completa ainda dependia de condições seguras para a operação.

Autoridades se manifestam





O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), expressou solidariedade às vítimas através de suas redes sociais. “Com muita tristeza, recebemos a confirmação de uma vítima fatal, além de casas soterradas e pessoas desabrigadas devido às fortes chuvas que atingem Salvador e outras regiões do estado. Minha solidariedade às famílias impactadas por essa tragédia”, escreveu no X (antigo Twitter).

O prefeito Bruno Reis esteve pessoalmente em Saramandaia, acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), além de equipes da Codesal, Samu e outros órgãos municipais. O gestor reforçou a necessidade de evacuação nas áreas de risco e destacou que o município está empenhado em prestar assistência às famílias atingidas.

Adolescente desaparecida em Dias D'Ávila





Na Região Metropolitana de Salvador, uma adolescente de 12 anos desapareceu após cair em um bueiro em Dias D'Ávila. Segundo testemunhas, a jovem foi arrastada pela força da água. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizam buscas e tentam mapear o sistema de escoamento para localizar a menina.

Alerta máximo de perigo





Na manhã desta quarta-feira, o Inmet emitiu um alerta de perigo devido ao acumulado de chuvas em Salvador e cidades vizinhas, incluindo Feira de Santana e a Região Metropolitana. A continuidade das chuvas mantém elevado o risco de deslizamentos e novos desabamentos.

As sirenes de alerta foram acionadas em 14 localidades consideradas de alto risco, entre elas:

- Mamede, Alto da Terezinha

- Bom Juá

- Mangabeira I e II, Cajazeiras 8

- Calabetão

- Creche, Castelo Branco

- Vila Sabiá, Liberdade

Quando as sirenes são acionadas, a orientação é que os moradores deixem suas residências e busquem abrigo em locais seguros indicados pelas autoridades.

Mais estragos





As chuvas também causaram a queda de uma árvore no bairro de Ondina, que atingiu uma academia. Apesar do susto, não houve feridos, e a área foi isolada para remoção da árvore.

Na Baixa dos Sapateiros, um casarão desabou parcialmente na noite de terça-feira (26). O imóvel, de três pavimentos, estava desocupado, o que evitou vítimas. No entanto, o trecho da Avenida José Joaquim Seabra foi interditado, e o fornecimento de energia na área foi interrompido devido ao risco de novos desabamentos.

Outros incidentes incluem o deslizamento de terra que deixou uma idosa presa em casa. Ela foi resgatada pelos bombeiros e recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

Transporte público prejudicado





As fortes chuvas também afetaram o transporte público na capital. As travessias marítimas Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo estão suspensas desde a segunda-feira (25). Os ascensores da cidade, como o Plano Inclinado Gonçalves e o Elevador do Taboão, também tiveram suas operações interrompidas por questões de segurança.

A Linha B3 do BRT Salvador suspendeu a circulação devido ao alagamento no trecho entre a Rua Marcos Freire e o Caminho das Árvores.

Com a interdição na Baixa dos Sapateiros, os ônibus que passam pelo local estão sendo desviados, causando transtornos para quem depende do transporte público.

Medidas emergenciais





As autoridades municipais e estaduais continuam em alerta máximo, monitorando a situação e oferecendo suporte às áreas afetadas. A Defesa Civil reforça o pedido para que os moradores das áreas de risco sigam as orientações e busquem abrigo seguro.

A previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias, aumentando o risco de novos incidentes e reforçando a necessidade de vigilância redobrada por parte da população.