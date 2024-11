Divulgação Neto Fadel

Miguel Zahdi Neto (PSD), vereador e presidente da Câmara de Casto ( PR ), é é acusado pela Polícia Civil (PC-PR) de matar a tiros o empresário Guilherme de Quadros Becher em um condomínio de chácaras em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A investigação aponta que o desentendimento entre Neto Fadel, como é conhecido, e Becher começou por barulho de crianças, na noite de quarta-feira (20).

Os dois teriam discutido e Becher atirou diversas vezes em direção à chácara do vereador, que revidou e atingiu o empresário, segundo a corporação.

Fadel tem porte de arma de fogo, segundo a polícia. Não há informação se Becher também tem autorização para possuir ou portar armas.

A defesa dele ressalta que o homem agiu em legítima defesa, que prestou socorro à vítima e permaneceu no local à disposição das autoridades.

"Importante mencionar que a arma utilizada para defesa estava devidamente registrada e com porte. Após o depoimento, diante da evidente ação em legítima defesa, Miguel foi liberado. Miguel colaborou com toda a investigação e segue à disposição para todos os esclarecimentos que se tornem necessários. Por fim, Miguel lamenta a morte de Guilherme. No entanto, infelizmente, precisou agir em legítima defesa para salvar sua vida, de seus familiares, amigos e crianças", afirma o advogado Ewerton Machado Rosa.

Ao g1, a defesa da família da vítima disse que os familiares estão abalados e que "a verdade será revelada".

"A família lamenta profundamente que a autoridade policial não tenha mantido a prisão em flagrante ao menos até colher declarações e depoimentos sobre o outro lado da história, aguardando o laudo de necropsia - que ainda não saiu - deixando que a autoridade judicial, ouvido o Ministério Público, decidisse sobre a soltura", afirma o advogado Jairo Baluta.

Quem é

Miguel Zahdi Neto, conhecido como Neto Fadel, tem 35 anos e é natural de Castro. Casado e pai de dois filhos, ele é graduado em Administração e atua como empresário. Atualmente, está em seu segundo mandato como vereador e presidente da Câmara Municipal de Castro.

Nas eleições municipais de 2024, Fadel concorreu ao cargo de prefeito de Castro, recebendo 17.900 votos, o que corresponde a 45,54% dos votos válidos. No entanto, ele perdeu a eleição para Dr. Reinaldo (MDB), que obteve 51.409 votos, ou seja, 54,46% dos votos válidos.



A investigação

Fadel, por sua vez, relatou que, no momento do desentendimento, ele e sua família estavam em uma confraternização em sua casa.

Após a troca de palavras, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.), Becher teria sacado duas armas e disparado várias vezes contra os moradores da residência. Além disso, o documento menciona que Becher apontou uma das armas para a cabeça de um dos homens presentes, mas a vítima conseguiu se afastar da mira do empresário.

O empresário foi socorrido com vida pelos familiares de Fadel, mas faleceu horas depois no hospital, conforme a polícia.

A Polícia Militar (PM) informou que procurou por imagens de câmeras de segurança na área, mas não conseguiu encontrar nenhuma gravação relevante.

Apreensão de armas

Conforme o boletim de ocorrência, próximo ao local do tiroteio, foram encontradas em um matagal uma pistola sem carregador e um revólver calibre .38. Ambas as armas foram apreendidas pela polícia.

O relatório também mencionou que foram localizados 10 estojos vazios de munição calibre .38 nas imediações. Durante o atendimento da ocorrência, a polícia confirmou que Fadel possuía o certificado de porte de arma de fogo, que é válido até dezembro deste ano. Além disso, ele apresentou o registro regular da arma, conforme apuração das autoridades.