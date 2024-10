Reprodução Tubarão come ouriços-do-mar e impressiona cientistas





Pesquisadores marinhos ficaram impressionados ao capturarem um vídeo de um tubarão-chifre-de-crista comendo diversos ouriços-do-mar na Austrália. Foi a primeira vez que viram esse tipo de comportamento.

A descoberta, na verdade, é mais que uma surpresa: pode ser uma boa notícia. A ideia é que tubarões possam ajudar a controlar uma pandemia de ouriços-do-mar na costa australiana.

A Austrália enfrenta um grande problema com os ouriços-do-mar. O aquecimento das águas (na Austrália, o aquecimento é quatro vezes mais rápido que em outros lugares do mundo) possibilitou uma expansão da espécie que se alimenta de algas e outros animais e desequilibrando a região.

Os ouriços-do-mar causaram grande descontrole no ecossistema das florestas de alga da Austrália. Isso é um grande problema não apenas para o loca, mas para o planeta do ar - pois as algas marítimas são responsáveis por gerar até 98% do oxigênio que respiramos.

Controle natural de ouriços

Os cientistas, então, tiveram a ideia de monitorar de perto os predadores e filmarem os ouriços-do-mar durante um mês, próximo à toca de lagostas, para entender a dinâmica.

Ficaram surpresos ao ver que não apenas as lagostas eram predadoras, mas o tubarão também! A maior parte dos ouriços-do-mar, também, foi capturado pelos tubarões. Jeremy Day , cientista responsável pela pesquisa, disse:

"Os tubarões parecem consumir essas grandes e espinhosas criaturas com muita facilidade — às vezes em apenas algumas bocadas. Nossas descobertas sugerem que a diversidade de predadores que comem grandes ouriços-do-mar é mais ampla do que pensávamos — e isso pode ser uma boa notícia para a proteção de nossas florestas de algas.”

A ideia agora, é, então, estimular a população dos tubarões no local e conter o crescimento de ouriços-do-mar. Assista ao vídeo