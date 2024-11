Reprodução/ Redes Sociais Polícia descobriu diversos novos detalhes, e agora tem primeiro suspeito de tiroteio em Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil de São Paulo identificou nesta segunda-feira (18) o homem suspeito de assassinar Antônio Vinícius Gritzbach , de 38 anos, morto a tiros em um ataque no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 8 de novembro. A principal suspeita é que o tiroteio foi a mando do PCC.



O suspeito, cujo nome não foi revelado, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo . Ele foi identificado com a ajuda das imagens de câmeras de segurança do aeroporto e imagens mostrando o suspeito no lugar do crime.



Assassinato planejado





Pela segurança e local escolhido, a PM acredita que o atirador teve ajuda e tudo fez parte de um plano elaborado e planejado profissionalmente.

Em atualização