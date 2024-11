Ludimila Ferreira Janja

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva , desistiu de participar do evento Global Citizen Now , realizado neste domingo (17) no Rio de Janeiro, evento paralelo à Cúpula do G20 , após ter se envolvido em uma polêmica no dia anterior. No sábado (16), Janja fez um xingamento público ao bilionário Elon Musk , o que gerou repercussões tanto dentro do governo quanto na oposição.

Janja havia sido convidada para ser uma das palestrantes do Global Citizen Now, organizado pelo governo brasileiro em parceria com a presidência do G20 e a organização internacional Global Citizen, que luta contra a pobreza extrema e em prol da justiça social.

Ela participaria de um painel ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e de líderes do setor privado.

Contudo, no sábado (16), durante sua participação no evento Cria G20, um hub de produtores de conteúdo voltado para discussões sobre desinformação e regulamentação das redes sociais, Janja xingou Elon Musk, dono da plataforma X (ex-Twitter). Ao ser interrompida por um ruído no som, a primeira-dama disse: “Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”. A fala foi seguida de aplausos da plateia e gritos de apoio.

O comentário foi feito em meio a um painel em que Janja e outros participantes, como o influenciador Felipe Neto, discutiam a importância da regulamentação das redes sociais. Ela defendeu que a regulamentação global das plataformas é essencial para combater a desinformação, argumentando que leis nacionais não são suficientes se outros países, como os Estados Unidos, não adotarem uma postura semelhante.

“Se não fizermos essa discussão de forma global, nós não vamos conseguir vencer. Não adianta a gente ter leis no Brasil – e que tá difícil de acontecer, a gente sabe dos empecilhos – se a gente não discutir essa questão de forma global. Não adianta nada fazer isso e os EUA chegar e ‘não vamos fazer'”, afirmou.

Musk respondeu ao post de um aliado da direita, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que havia criticado a declaração da primeira-dama, com um simples “LOL”, sigla em inglês para “laughing out loud” (rindo muito alto). Em outra postagem, Musk disse: “Eles vão perder a próxima eleição” e acompanhando a mensagem com emojis de riso.

A declaração de Janja causou desconforto dentro do governo brasileiro, que teme que a atitude prejudique ainda mais as relações diplomáticas do Brasil, especialmente com os Estados Unidos.

Reações

Segundo o portal Metrópoles, nos bastidores, diplomatas brasileiros e ministros do governo Lula também criticaram o xingamento de Janja a Musk. Segundo o portal, diplomatas de alto escalão do Itamaraty consideraram a fala "desnecessária" e ressaltaram que ela pode prejudicar ainda mais a relação do Brasil com o futuro governo de Donald Trump, especialmente considerando o envolvimento de Musk com o ex-presidente dos EUA.

Recentemente, Musk foi anunciado como o futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) no governo Trump, um fato que intensifica a sensibilidade diplomática em torno do incidente.

Ministros do governo Lula, que preferiram se manter anônimos, também manifestaram descontentamento, classificando a fala de Janja como excessiva. Um influente auxiliar presidencial teria declarado, em conversa reservada, que a primeira-dama “passou do ponto” com a declaração, sugerindo que ela não refletiu adequadamente a gravidade da situação.

Direita brasileira

A declaração gerou reações instantâneas nas redes sociais e foi amplamente comentada. Bolsonaro, logo após o incidente, tuitou: "Já temos mais um problema diplomático", acompanhando a postagem com uma imagem de Janja divulgada por um site estrangeiro que cobriu o episódio. O ex-presidente foi um dos primeiros a reagir publicamente, sugerindo que a declaração da esposa de Lula poderia complicar ainda mais as relações internacionais do Brasil.

Além de Bolsonaro, outras figuras da direita também se manifestaram contra a atitude de Janja. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), conhecido por suas posturas conservadoras, reagiu com um tom provocativo: "Vem, 2026", em referência à próxima eleição presidencial, indicando que a atual administração poderia sofrer nas urnas em função de incidentes como esse. Ferreira compartilhou o vídeo com a declaração de Janja e divulgou uma mensagem em inglês nas redes sociais, criticando a postura da primeira-dama.