Ludimila Ferreira Janja tomou protagonismo deste primeiro fim de semana pré-cúpula do G20

A primeira-dama do Brasil , Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja , se envolveu em uma polêmica neste sábado (16) ao xingar publicamente o bilionário Elon Musk durante sua participação em um evento paralelo ao G20, no Rio de Janeiro. O incidente gerou fortes reações de figuras da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a senadora Damares Alves e o deputado federal Nikolas Ferreira, além de críticas internas entre diplomatas brasileiros e ministros do governo Lula.

Durante um painel sobre desinformação no evento Cria G-20, que antecede a cúpula dos líderes do G20, Janja estava falando sobre a dificuldade de regulamentar as plataformas de mídia social. No momento, uma falha técnica no som interrompeu sua fala, e ela fez uma piada: “Acho que é o Elon Musk”. Logo depois, a primeira-dama disse: “Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk”.

Segundo o portal Metrópoles, nos bastidores, diplomatas brasileiros e ministros do governo Lula também criticaram o xingamento de Janja a Musk. Segundo o portal, diplomatas de alto escalão do Itamaraty consideraram a fala "desnecessária" e ressaltaram que ela pode prejudicar ainda mais a relação do Brasil com o futuro governo de Donald Trump, especialmente considerando o envolvimento de Musk com o ex-presidente dos EUA.

Recentemente, Musk foi anunciado como o futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) no governo Trump, um fato que intensifica a sensibilidade diplomática em torno do incidente.

Ministros do governo Lula, que preferiram se manter anônimos, também manifestaram descontentamento, classificando a fala de Janja como excessiva. Um influente auxiliar presidencial teria declarado, em conversa reservada, que a primeira-dama “passou do ponto” com a declaração, sugerindo que ela não refletiu adequadamente a gravidade da situação.

Direita brasileira

A declaração gerou reações instantâneas nas redes sociais e foi amplamente comentada. Bolsonaro, logo após o incidente, tuitou: "Já temos mais um problema diplomático", acompanhando a postagem com uma imagem de Janja divulgada por um site estrangeiro que cobriu o episódio. O ex-presidente foi um dos primeiros a reagir publicamente, sugerindo que a declaração da esposa de Lula poderia complicar ainda mais as relações internacionais do Brasil.

Além de Bolsonaro, outras figuras da direita também se manifestaram contra a atitude de Janja. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), conhecido por suas posturas conservadoras, reagiu com um tom provocativo: "Vem, 2026", em referência à próxima eleição presidencial, indicando que a atual administração poderia sofrer nas urnas em função de incidentes como esse. Ferreira compartilhou o vídeo com a declaração de Janja e divulgou uma mensagem em inglês nas redes sociais, criticando a postura da primeira-dama.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro, também se mostrou indignada com o episódio. Em uma mensagem no X (antigo Twitter), ela classificou a fala como “inaceitável” e criticou tanto a declaração de Janja quanto a audiência do evento, que teria rido da situação. Damares ainda questionou a competência do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), sugerindo que a atual primeira-dama do Brasil não tem "condições intelectuais ou postura" para representar o país em eventos internacionais.

"Uma postura imatura, deslumbrada e inconsequente", disse João Amoêdo, ex-membro do partido Novo, que já declarou voto em Lula nas eleições de 2022. Amoêdo também condenou a atitude de Janja, dizendo que ela agiu de forma “incompatível com a posição que ocupa”.





Reação de Musk

O comentário foi logo notado por Musk, que, minutos depois, reagiu em seu perfil no X (antigo Twitter). Usando a sigla “lol” (abreviação de “laughing out loud” ou “rindo alto”), o empresário ironizou a situação. Em outro comentário, Musk afirmou que o atual governo de Lula “vai perder a próxima eleição”, sugerindo uma derrota política para o PT nas urnas.

O embate entre Janja e Musk acontece em meio a um histórico de relações tensas entre o bilionário e o governo brasileiro. Musk, que tem alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se envolveu em polêmicas no Brasil, incluindo um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF), que o acusou de desrespeitar ordens legais em relação à sua plataforma X.